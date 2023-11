Piante acquatiche rare 'protette' al Lago di Sibolla: apre al pubblico l'idrofitario

Continua il percorso di valorizzazione e conservazione della Riserva Naturale del Lago di Sibolla di Altopascio, dove, nei giorni scorsi, è stato aperto l’idrofitario, la struttura che ospita piante acquatiche rare o non più presenti nell’area protetta. Duplice lo scopo di questa novità, destinata a crescere nei prossimi mesi e portata avanti dall’amministrazione comunale e dall’associazione Amici del Padule di Fucecchio per la biodiversità, che ha in gestione il centro visitatori: da una parte conservare ex-situ (fuori dal loro ambiente) le piante minacciate, in modo da garantirne la sopravvivenza e la disponibilità, così da procedere, eventualmente, anche con un restocking, ossia con un consolidamento delle esigue popolazioni residue, o una reintroduzione delle specie localmente estinte; dall’altra, mettere a disposizione della cittadinanza e delle scuole uno spazio altamente educativo dal punto di vista didattico-divulgativo, così da conoscere e approfondire le specie vegetali della Riserva.

Ad ora sono già numerose le specie di piante presenti nell’idrofitario (Hottonia palustris, Menyanthes trifoliata, Hydrocharis morsus ranae, Potamogeton polygonifolius, Utricularia vulgaris, Utricularia minor, Nuphar lutea e Nymphoides peltata): un’ampia selezione naturale curata dai volontari dell’associazione che punta a crescere e ad arricchirsi nei prossimi mesi. La nuova sezione è infatti in continuità con l’obiettivo della Riserva stessa per portare avanti e salvaguardare l’habitat naturale dell’area, diffondendo conoscenza e informazioni ad appassionati e curiosi.

Rientra in questo percorso anche l’iniziativa “Voli D'autunno - Fra migrazione e svernamento”, la visita guidata a tema ornitologico che si terrà domenica 19 novembre, alle 9, alla Riserva naturale. Una mattinata dove gli esperti condurranno i partecipanti alla scoperta del mondo degli uccelli e delle diverse specie ornitologiche presenti nell’area. La quota di partecipazione è di 7 euro (3,50 euro per bambini), per informazioni e prenotazioni: amicidelpaduledifucecchio@gmail.com o 370.3695621

Il Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Sibolla è aperto ogni fine settimana, il sabato dalle 14 alle 17, e la domenica e festivi dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. Nel mese di dicembre le aperture avverranno in concomitanza con gli eventi in programma e su prenotazione.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio stampa