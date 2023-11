Sorpreso a rubare in un'auto, minaccia un passante: arrestato a Firenze

Sorpreso mentre rovistava in un'auto, parcheggiata in strada con il vetro in frantumi, avrebbe minacciato con un coltello il passante che lo aveva notato. È successo ieri in pieno giorno a Firenze, in piazzale Jefferson alle Cascine. Sulla base di quanto emerso, mentre era alle prese con l'abitacolo del fuoristrada, si sarebbe accorto del potenziale testimone e avrebbe tirato fuori il coltello. In seguito al furto si sarebbe allontanato, pensando forse di averla fatta franca, insieme ad altre persone al momento ignote. Ma nel frattempo era stato lanciato l'allarme al 112 e sul posto sono giunte le volanti della questura. Nel fuggi fuggi generale la polizia ha fermato il responsabile, un 33enne magrebino. Quest'ultimo è finito in manette dopo essere stato seguito, con determinazione, dal cittadino. Con sé l'uomo aveva un mazzo di chiavi portate via dall'auto mentre, sentito il proprietario, mancherebbero all'appello alcuni contanti che gli investigatori non escludono possano essere spariti insieme a presunti complici dell'arrestato, finito nel carcere di Sollicciano.