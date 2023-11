Spaccate in centro a Firenze, i ladri non hanno scrupoli

Ancora colpi in negozi e attività del centro di Firenze. Il primo riguarda una pasticceria di via Scialoja a Firenze. Con la tecnica del tombino i malviventi hanno dapprima spaccato la vetrina e poi hanno portato via un bottino ancora da quantificare.

Un colpo analogo per modalità si è verificato in un ristorante di viale Amendola: però i ladri non sono riusciti a entrare. A segno invece il furto in una pizzeria di Borgo Albizi: i ladri hanno portato via la cassa. In pieno giorno invece il colpo in una scuola guida di via della Fonderia. Il furto è stato di un centinaio di euro.

La polizia indaga su tutte queste spaccate.