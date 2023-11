Torna il mercatino della solidarietà di ReSo Empoli: un weekend per fare del bene

Torna il mercatino della solidarietà dell'associazione Re.So. Recupero Solidale 'aspettando Natale'. Si terrà al Palazzo delle Esposizioni di piazza Guido Guerra nel weekend di sabato 18 novembre (dalle 16 alle 19.30) e di domenica 19 (dalle 15.30 alle 19). L'ingresso è gratuito e l'evento gode del patrocinio del Comune di Empoli.

Nel Mercatino troverai prodotti di vario genere a prezzi eccezionali. In particolare, ci sarà un grande assortimento di addobbi e luci multicolori per l'albero di Natale, candele profumate, giocattoli, bellissime confezioni regalo.

E poi coperte scaldasonno, biancheria per la casa, intimo uomo, donna e bambino, tute di pile, casalinghi, libri, lampade a LED, cartoleria varia e altro ancora. Insomma, potrai acquistare tutto quello che ti serve per un Natale equo e solidale.

Perché Mercatino della Solidarietà? Perché gli oggetti in vendita (tutti nuovi) sono stati recuperati nei mesi scorsi e controllati dai nostri volontari per poter essere rimessi in circolo, evitando di finire in discarica.

Inoltre, con i fondi derivati da questa iniziativa, acquisteremo buoni alimentari da mettere a disposizione delle Associazioni di volontariato e di altri progetti di solidarietà.

Vieni a trovarci: troverai cose belle e contribuirai a sostenere il nostro lavoro.