Una panchina lilla per la Giornata della Gentilezza ad Altopascio

Inaugurata stamani, lunedì 13 novembre, la panchina lilla della gentilezza. In occasione della Giornata mondiale della gentilezza, infatti, l’amministrazione comunale, insieme all’Istituto comprensivo di Altopascio, ha voluto posizionare proprio davanti alla scuola elementare “G. Pascoli” la panchina dedicata a Lucia Ripari, prematuramente scomparsa. Un gesto, concordato con la famiglia, che ha visto la partecipazione di molti bambini, impegnati a riflettere sul valore della gentilezza, elemento fondante per sviluppare un senso di comunità basato sulla solidarietà, sul rispetto, sul vivere in armonia gli uni con gli altri.

