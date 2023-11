Use verso il derby contro Castelfiorentino, coach Valentino: "Non vedo l'ora"

Si apre la settimana del derby, quello storico di Castelfiorentino che ha caratterizzato la storia della pallacanestro nella nostra zona. L’Use Computer Gross ci arriva sulle ali di una bella vittoria centrata su La Spezia e per questo, prima di parlare del match di domenica prossima, c’è tutto il tempo per ripensare alla gara di sabato, ai problemi che l’hanno preceduta, alle difficoltà che l’hanno caratterizzata ed a quel finale che l’ha decisa confermando Sesoldi e soci al primo posto.

"Due punti importanti – attacca coach Luca Valentino – la partita è stata quella che ci aspettavamo contro un’ottima squadra come La Spezia. Ancora una volta, come capita da un mese a questa parte, abbiamo fatto fatica ad allenarci durante la settimana per una serie di problemi fisici che hanno condizionato anche il roster vista l’assenza di De Leone. Però la squadra l’ha voluta vincere”. Come? “Compattandosi nel finale – ribatte deciso – ed andando oltre con la volontà alla carenza di energie che nel finale è venuta inevitabilmente fuori. Lì la squadra si è compattata e, non so dove, ha trovato la forza per chiudere bene e portare a casa due punti importanti. Questa è una vittoria che vale triplo, soprattutto per il modo con la quale è arrivata".

E Luca Valentino ha fatto i miracoli con i quintetti… "Sono partite che non puoi preparare a tavolino e nelle quali era necessario arrivare a giocarsela avendo i giocatori più importanti nella miglior condizione possibile nei minuti finali. I ragazzi l’hanno capito e sono stati bravi anche a stare mentalmente in una partita nella quale abbiamo anche un po’ faticato al tiro pesante". E domenica derby a Castelfiorentino. "Sappiamo quanto la gente ci tiene – chiude Valentino – ed ho allenato in piazze nelle quali il derby era molto importante. Anche se per me sarà il primo qui, non vedo l’ora di giocarlo". Il derby di domenica è anche la terz’ultima giornata del girone di andata. I biancorossi lo chiuderanno con la sfida di Castello e, dopo, con il match interno con Arezzo e la trasferta di Serravalle. L’obiettivo, non facile, è naturalmente chiudere al comando della classifica.

