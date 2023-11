Abc Castelfiorentino, i risultati delle giovanili

Ecco i risultati delle squadre giovanili e minibasket gialloblu scese in campo nel weekend.

Under 17 Eccellenza

Nell’ultima giornata del girone di andata, sconfitta amara per i ragazzi di Alessandro Gemmi, che nello scontro diretto sul parquet della Laurenziana cadono in volata per 84-80. Dopo un avvio di gara tutto all’insegna dei fiorentini, che scappano nel primo quarto toccando il 27-17 al 10′, i gialloblu iniziano a ricucire nella seconda frazione (45-37 all’intervallo), per poi impattare e mettere la testa avanti al rientro dagli spogliatoi: 62-64 alla terza sirena. L’ultimo quarto si trasforma così in un entusiasmante testa a testa deciso negli ultimissimi giri di lancette, quando gli episodi premiano i padroni di casa.

Prossimo impegno venerdì 17 novembre alle 20.45 sul parquet di San Miniato, prima giornata del girone di ritorno.

LAURENZIANA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 84-80

Tabellino: Ticciati 22, Baldi ne, Zecchi 24, Carzoli 7, Ciulli, Iacopini, Bufalini, Niccolini ne, Agbegninou 5, Leti 5, Vallerani 4, Borghesi 13. All. Gemmi. Ass. Turini.

Parziali: 27-17, 18-20, 17-27, 22-16

Under 17 Silver

Nel derby esterno sul parquet del Biancorosso Empoli arriva il primo squillo per i ragazzi di Claudio Calvani, che espugnano la palestra Lazzeri per 37-51. Una gara decisa in un ultimo quarto a senso unico, dopo tre frazioni condotte sul punto a punto. Grande equilibrio fin dalla palla a due, con i locali che mettono la testa avanti al 10′ (10-9) e i gialloblu che rispondono nel secondo parziale andando al riposo lungo sul 19-20. Il botta e risposta prosegue anche nella terza frazione, che scivola via sul punto a punto fino al 31-32 alla terza sirena. Ed è qui che la gara gira completamente, con i gialloblu che nella frazione finale stringono le maglie difensive e alzano l’intensità in attacco, piazzando un break di 6-19 che decide la sfida.

Prossimo impegno sabato 18 novembre alle 18 al PalaBetti contro il Poggibonsi Basket.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 37-51

Tabellino: Ricci 4, Bini 13, Jelassi 2, Garbetti 5, Macalindong 2, Barlabà 4, Altamore 12, Crisafi 1, Giglioli 2, Fiorentini, Kamberaj 6, De Simone. All. Calvani. Ass. Cicilano.

Parziali: 10-9, 9-11, 12-12, 6-19

Under 15 Eccellenza

Prosegue l’imbattibilità dei ragazzi di Alessandro Mostardi che davanti al pubblico di casa rispettano i pronostici prendendosi i due punti ai danni del Poggibonsi Basket: 77-33 il finale al PalaBetti. Una sfida a senso unico in cui l’attacco castellano, guidato da quattro uomini in doppia cifra (Dimiccoli, Poggesi, Matteini, Costantini), prende il largo nella prima frazione (20-7 al 10′) per poi dilagare nel secondo quarto, quando la difesa gialloblu lascia pochissimi margini di manovra agli ospiti mandando le squadre all’intervallo sul 39-12. Così, con la gara ormai in pieno controllo, nella seconda parte i gialloblu amministrano senza particolari patemi, tanto che l’ultimo parziale serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno sabato 18 novembre alle 17 sul parquet del Biancorosso Empoli.

ABC CASTELFIORENTINO – POGGIBONSI BASKET 77-33

Tabellino: Matteuzzi, Matteini 13, Rosi 4, Pacini 7, Pagliai, Dimiccoli 19, Fedeli 7, Simoncini, Zampacavallo, Costantini 10, Di Carlo, Poggesi 17. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 20-7, 19-5, 19-15, 19-6

Under 14 Elite

Nel derby esterno contro la Virtus Certaldo arriva la prima vittoria sul campo per i ragazzi di Giovanni Corbinelli che espugnano il palazzetto di canonica per 51-64. Dopo un avvio di gara tutto in salita, con i locali che provano subito a scappare toccando il +14 dopo i primi dieci giri di lancette (20-6), a partire dalla seconda frazione la gara cambia completamente volto. I gialloblu, spinti in attacco da un Di Carlo sugli scudi (19 realizzati), alzano l’intensità in difesa e piazzano un break di 8-24 che ribalta completamente l’inerzia al riposo lungo (28-30). Nella ripresa la reazione castellana prosegue, con l’Abc che allunga fino a toccare il +10 al 30′ (39-49), vantaggio che nella quarta frazione i gialloblu sono bravi a gestire fino alla sirena.

Prossimo impegno martedì 21 novembre alle 15 sul parquet dell’Us Livorno.

VIRTUS CERTALDO – ABC CASTELFIORENTINO 51-64

Tabellino: Giovannoni, Pirrone 9, Bertelli 2, Arnoldi, Pagliai 12, Bufalini 10, Pannocchi, Barnini 7, Di Carlo 19, Capocchi ne, Capuana ne, Weston ne. All. Corbinelli. Ass. Mostardi.

Parziali: 20-6, 8-24, 11-19, 12-15

Under 13 Silver

Inizia con il botto la prima avventura nel settore giovanile dei ragazzi di Alessandro Mostardi, che al debutto lontano da casa sono corsari a Firenze sul parquet della Freccia Azzurra. Una sfida davvero al cardiopalmo e decisa sulla sirena, con i gialloblu che fanno festa sul punteggio di 55-56. Ottimo l’approccio della truppa castellana, che in avvio di gara prende subito in mano l’inerzia andando al primo riposo sul 5-12. Dal secondo quarto le squadre si affrontano sul botta e risposta, con l’Abc che riesce comunque a tenere la testa avanti all’intervallo lungo (24-29) e anche nella ripresa, fino al 38-43 alla terza sirena. Un divario che i fiorentini limano nella frazione finale, arrivando a giocarsi il tutto per tutto in una volata che, sulla sirena, si tinge meritatamente di gialloblu.

Prossimo impegno domenica 19 novembre alle 9.30 al PalaBetti contro il Biancorosso Empoli.

FRECCIA AZZURRA – ABC CASTELFIORENTINO 55-56

Sono scesi in campo: Cipolla N., Anton, Giovannoni, Gazzarrini, Cipolla T., Pirrone, Bertelli, Lisi, Barbieri, Marzuoli, Ricci. All. Mostardi. Ass. Corbinelli.

Parziali: 5-12, 19-17, 14-14, 17-13

Under 14 Femminile

Nuovo impegno casalingo per le ragazze di Alberto Ciampolini, che al PalaGilardetti cedono il passo alle pari età della Synergy Basket per 14-88. Una partita sempre saldamente amministrata dalle ospiti, che allungano fin dal primo quarto per poi scappare definitivamente al rientro dall’intervallo lungo. Nonostante il divario tra le due squadre, dettato in primis dalla maggiore esperienza delle valdarnesi, da sottolineare la professionalità e la serietà dei due giovani arbitri fiorentini, ai quali va il nostro plauso.

Prossimo impegno sabato 18 novembre alle 16 sul parquet della Baloncesto Firenze.

BASKET CASTELFIORENTINO – SYNERGY BASKET 14-88

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Panzani, Jahelezi N., Jahelezi S., Moio, Latini, Xhemalaj. All. Ciampolini. Ass. Costa.

Parziali: 4-15, 4-17, 4-28, 2-28

Minibasket

È stato in fine settimana davvero ricco di impegni quello del Minibasket gialloblu.

Esordio in campionato per i gruppi Aquilotti 2014 e Scoiattoli 2015/2016: gli Aquilotti di Matteo Bruni e Federico Lombardi hanno portato a casa una bella vittoria ai danni dell’Use Basket, mentre gli Scoiattoli di Matteo Bruni e Tommaso Barlabà sono usciti sconfitti per mano della Sancat Basket. Nuovo impegno amichevole, invece, per gli Esordienti 2012/2013 di Roberto Allegra e Matteo Bruni, che hanno preso parte al torneo Città di Cecina piazzandosi al nono posto. Al Basket Cecina il ringraziamento per l’invito e l’ospitalità di questa bella tre giorni.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa