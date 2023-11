Al Parco Fluviale di Lucca uno spazio per i cittadini e i loro animali

E' stata inaugurata questo pomeriggio la seconda area di relazione uomo-animale al Parco Fluviale, nella zona verde adiacente al parcheggio della Vecchia Guardia.

Si tratta di uno spazio protetto che d'ora in poi potrà essere utilizzato dai cittadini assieme ai loro cani, in maniera del tutto simile a quello già inaugurato nei mesi scorsi nei pressi di Campo di Marte. Entrambe le aree, che fanno parte del progetto In Habit, che vede Lucca partner del progetto europeo al quale stanno partecipando anche le città di Riga, Nitra e Cordoba, sono state realizzate per facilitare la relazione uomo-animale e promuoverne il benessere reciproco.

In particolare, l'area del Parco Fluviale si inserisce in una zona verde già molto frequentata dai cittadini lucchesi. E' composta di tre spazi, dove le persone potranno relazionarsi con i loro cani in piena sicurezza: le aree sono infatti anche qui completamente recintate, chiuse da cancelli pedonali e al loro interno sono state realizzate alcune zone pavimentate, dotate anche di sabbiere. I vialetti esterni sono in stabilizzato di cava e intervallati da superfici rettangolari di diversa pavimentazione per dare la possibilità al cane di avere un'esperienza tattile diversificata. Anche in questo caso nastri e bottiglie appesi che si muovono col vento creeranno esperienze visive e uditive differenti per gli animali. Come per l'area di relazione di campo di Marte, anche l'intervento al Parco Fluviale sarà completato nelle prossime settimane dall'illuminazione pubblica e dall'installazione di alcuni fontanelli che erogheranno acqua potabile.

La giornata dedicata all'apertura della nuova area di relazione è stata l'occasione per dare vita a un momento pubblico dedicato a tutti i cittadini, grandi e piccoli, con alcune dimostrazioni pratiche di pet therapy ad opera dei gruppi che stanno svolgendo questa attività, sempre nell'ambito di In Habit, con gli anziani delle Rsa comunali, oltre a un laboratorio effettuato dal dipartimento di scienze veterinarie dell'Università di Pisa, che insieme a Lucca Crea è partner del Comune in questo progetto.

“E' una bella giornata di festa oggi – ha affermato l'assessore alla tutela e al benessere degli animali Cristina Consani – . L'apertura di questa seconda area di relazione, dopo quella di Campo di Marte a giugno, rappresenta un buonissimo obbiettivo raggiunto nell'ambito di un progetto che mette al centro il rapporto fra uomo e animale come portatore di benefici per entrambi i soggetti. In effetti, una città che tenga conto del benessere degli animali è anche una città più attenta ai cittadini, promuovendo modelli e stili di vita più sani e vicini alla natura”.

Fonte: Ufficio Stampa