Alluvione Campi Bisenzio, riaperto il ponte di Capalle. Conclusa l'accoglienza allo Spazio Reale

Il sindaco del comune di Campi Bisenzio, Andrea Tagliaferri, ha disposto con ordinanza ad effetto immediato la riapertura del ponte di Capalle. Il sopralluogo speditivo del Settore Sismica della Regione Toscana, per prendere visione delle condizioni attuali del ponte stesso e degli elementi strutturali costituenti, ha definito infatti che le condizioni di transitabilità del ponte non sono mutate e possono essere ripristinate.

Si è inoltre conclusa l'accoglienza straordinaria degli sfollati al centro "Spazio Reale" di San Donnino, in seguito all'evento alluvionale che ha colpito il territorio. Lo comunica l'assessore al Sociale di Campi Bisenzio Lorenzo Ballerini. Alcune delle persone accolte hanno potuto fare rientro presso le loro abitazioni, altre sono state ricollocate in altre strutture di emergenza idonee o altri alloggi di emergenza di proprietà comunale, in alternativa alle loro abitazioni. "Mi preme ringraziare gli assistenti sociali e il servizio sociale professionale - ha dichiarato l'assessore - per il lavoro svolto in questi giorni".