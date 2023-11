Arti visive, approvate le graduatorie di Toscanaincontemporanea

Sono state approvate le graduatorie di Toscanaincontemporanea 2023, il bando della Regione Toscana dedicato alle arti visive contemporanee, che ha selezionato i migliori progetti finalizzati alla produzione, alla conoscenza e alla diffusione della creatività nel campo dell’arte contemporanea in Toscana.

Lo stanziamento, pari a 350 mila euro, è distribuito su due linee di intervento. In totale sono 121 i progetti che sono stati presentati, il numero più alto in oltre dieci anni di edizioni del bando. Di questi, 44 verranno finanziati, 22 per ciascuna linea.

In ragione dell’elevato numero di proposte progettuali ricevute, perlopiù di qualità medio-alta, a risorse economiche invariate rispetto all’anno precedente, la Regione, in entrambe le due linee di intervento, coprirà, per la quasi totalità di casi, il 60 per cento delle spese sostenute per i singoli progetti ritenuti meritevoli, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

“Con questo bando si è inteso da un lato favorire i talenti emergenti, incentivando nuove opportunità di crescita culturale e professionale, dall’altro consolidare e valorizzare quei centri, istituzioni culturali e luoghi della cultura, che hanno dimostrato una capacità consolidata negli anni nella gestione e nell’organizzazione di eventi culturali dedicati al contemporaneo e che contribuiscono all’arricchimento culturale della nostra società”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Toscanaincontemporanea 2023 si sviluppa in coerenza con gli obiettivi di Giovanisì, il progetto della Regione per l’autonomia dei giovani.

Delle due linee di intervento sulle quali si è lavorato, la prima era dedicata al “sostegno all’identità culturale contemporanea", finanziata con 250 mila euro, la seconda al “sostegno all’innovazione e alla creatività giovanile”, finanziata con 100 mila euro. Attraverso entrambe queste linee di intervento si è voluto sostenere manifestazioni di arte contemporanea di rilievo regionale, nazionale ed internazionale, consolidare e sviluppare i sistemi locali del contemporaneo e valorizzare gli artisti Under 35, sia italiani che stranieri, attivi ed operanti in Toscana.

I soggetti beneficiari del finanziamento

Linea 1 – Sostegno all’identità culturale contemporanea

Lo schermo dell’arte

Casermarcheologica

Hypermaremma Associazione di Promozione Sociale

Associazione MUS.E

BASE Progetti per l’Arte

Fondazione Museo Montelupo Onlus

Associazione Culturale SC 17

Lottozero

Comune di Pistoia

INGRATE ETS

Unione dei Comuni Montani del Casentino

Teatro Studio Krypton SOC. COOP.

Comune Santa Croce sull’Arno

Radio Papesse

Associazione Culturale Nub

Blob Art ETS

Dryphoto arte contemporanea

Culture Attive

Comune San Giovanni Valdarno

Carico Massimo

KLm -Kinkaleri, Le Supplici, mk- ass. culturale

Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala

Linea 2 – Sostegno all’innovazione e alla creatività giovanile

Capotrave/Kilowatt

Associazione Culturale Scripta. L’arte a parole

Accademia Mutamenti

S.o.f.a. Shared Office For the Arts APS

ChorAsis - lo spazio della visione

Provinciale 11

Toast APS

Collettivo Libero Anti Noia Clan

Associazione Alkedo aps

La compagnia dei Cosi

Orto Botanico Corsini Monte Argentario APS

Sincresis

Iperstudio

Associazione CUT Circuito Urbano Temporaneo

Associazione Semi Cattivi

Cyrkle APS

Giallo Menta a.p.s.

Utopias!

Comune di Montemurlo

Comune di Castelnuovo Berardenga

La C.I.A. - Cultura Innovazioen Ambiente

Fondazione Italo Bolano

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa