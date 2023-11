Audizione del presidente di Mus.E, Cellai (FdI): "Attenzione per l’adeguamento del contratto dopo la trasformazione da associazione a fondazione"

“La trasformazione da associazione in fondazione di partecipazione di Mus.E - Firenze già approvata dal Consiglio Comunale lo scorso luglio si completerà entro l'anno, aprendo così alla possibilità di reperire risorse private per integrare quelle investite nel bilancio comunale ed ampliare le attività svolte.

Per quanto riguarda il contratto di servizio con il Comune per il 2024 sarà importante tenere conto del costo relativo all'adeguamento del contratto per i dipendenti cui è applicato il contratto di Federculture. È quanto abbiamo appreso oggi in commissione controllo durante l'audizione del Presidente di MUs.E - Firenze Matteo Spanò.

Mus.E gestisce i servizi nei musei civici: Palazzo Vecchio, il museo del Novecento, il complesso di Santa maria Novella, la cappella Brancacci, il museo Bardini e Palazzo Medici Riccardi, Forte Belvedere e ha organizzato le aperture delle Torri, non solo quella di Arnolfo, ma anche quella della Zecca, di San Niccolò e Porta Romana. Su queste ultime tre aperture dobbiamo fare di più: sono state effettuate limitatamente ai mesi estivi per un tempo di trenta giorni ciascuna e visto il successo di partecipazione riscosso meritano oggettivamente di essere aperte più a lungo, a disposizione dei fiorentini.

Come pure il Forte Belvedere. E sono felice di aver sentito dal Presidente l'interesse di Mus-E a rafforzare il periodo di apertura ad oggi limitato ai mesi estivi, e rilancio, ancora una volta, la richiesta dell'apertura notturna e gratuita considerate le spese rilevanti già fatte e gli interventi effettuati dal Comune per la sua messa in sicurezza.

Tra gli obiettivi di Mus.E anche il rafforzamento del polo di accoglienza presso la stazione Santa Maria Novella e il rilancio della caffetteria di Palazzo Vecchio, altro servizio utile a visitatori e dipendenti e assente da troppo tempo.

Sarà riproposta l'iniziativa, che abbiamo sollecitato, del San Valentino per le coppie con il brindisi sulla Torre di Arnolfo e ho richiesto che ci sia grande attenzione alla parte di illuminazione dei nostri monumenti nel periodo natalizio, sulla scia degli scorsi anni. Mus.E, oltre a supportare queste iniziative organizzerà il capodanno in piazza Signoria in collaborazione con la Fondazione Bocelli”.

Lo dichiara Jacopo Cellai, presidente della Commissione Controllo e vicecapogruppo Gruppo consiliare Fratelli d'Italia, dopo l’audizione del presidente di Mus.E Matteo Spanò questa mattina

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa