Una biblioteca in legno nel Chiasso di Castelfranco: inaugurato lo scaffale del Centro Diurno

Ha la forma di un albero e la speranza è che cresca e si sviluppi grazie al contributo di tutti.

È stata inaugurata questa mattina presso il Chiasso che si affaccia su Corso Cavour (adiacente al Bar Gini), una nuova piccola biblioteca spontanea, realizzata in legno dal laboratorio d'arte del Centro Diurno La Farfalla di Castelfranco.

Un contenitore di libri a disposizione di chiunque voglia fermarsi per sfogliare un volume sul posto, trovare un libro da portare a casa o donarne uno per arricchire la scelta.

L’inaugurazione rientra nell’ambito degli eventi del Festival della Lettura 2023, organizzato dalla Biblioteca Comunale di Castelfranco di Sotto, e fa parte del progetto “Le biblioteche sotto i Chiassi”, nato a Castelfranco per libera iniziativa dei cittadini castelfranchesi che già in un altro chiasso hanno installato uno scaffale dove poter lasciare o prendere un libro.

Al taglio del nastro, oltre agli ospiti del Centro Diurno che hanno realizzato la libreria con le operatrici e gli operatori del Centro, hanno partecipato l’assessora alla Cultura e alle Politiche Sociali, Chiara Bonciolini, e cinque classi della Scuola Primaria Guerrazzi di Castelfranco.

Ai bambini e alle bambine sono stati regalati dei segnalibri realizzati a mano dai ragazzi del Centro La Farfalla. L’arte si rinnova come preziosa forma di espressione e di comunicazione che diventa, in questo caso, anche un’emozionante occasione di scambio e d’incontro tra i bambini e la disabilità.

"La biblioteca spontanea che abbiamo inaugurato oggi è un bene comune di cui ognuno deve prendersi cura – ha commentato l’assessora Bonciolini -. Siamo sicuri che, com’è successo anche per l’altro scaffale di libri nato per iniziativa dei cittadini che vivono nel centro Storico, questa iniziativa sarà accolta e sviluppata grazie all’intervento di chi prenderà in prestito e donerà libri creando un circolo virtuoso di lettura e di scambio. Ringrazio il Centro Diurno La Farfalla per le tante iniziative di cui si fanno promotori. Ogni volta, come già successo per la realizzazione delle “Panchine parlanti”, si creano occasioni di incontro e condivisione con la comunità".

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa