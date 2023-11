Il camper di Ispro a "La Toscana delle donne": due giorni di screening in piazza

Nell’ambito de “La Toscana delle Donne”, il giorno 23 e 24 novembre dalle ore 8.30 alle ore 18.00 in piazza Duomo, l’Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica (ISPRO) sarà presente con due Unità Mobili (UM) dotate di mammografo, al fine di promuovere una pluralità di interventi di prevenzione oncologica.

Il progetto si inserisce nell’ambito di un più generale percorso di potenziamento delle attività inerenti agli screening oncologici all’interno del Sistema sanitario regionale e si caratterizza per una valenza particolarmente innovativa, promuovendo anche la metodologia del cosiddetto multiscreening.

All’interno delle due Unità Mobili gli operatori sanitari lavoreranno per offrire oltre 200 prestazioni.

In piazza del Duomo sarà collocato anche un gazebo nel quale il personale potrà fornire informazioni su vaccinazione HPV, eleggibilità per screening cervicale e del colon-retto, corretti stili di vita e percorsi di riabilitazione oncologica bio-psico sociale. Saranno anche presenti rappresentanti e volontari della Fondazione ISPRO, a sostegno della promozione delle attività di ricerca scientifica e delle attività istituzionali dell’Istituto.

In occasione della manifestazione e in via straordinaria, inoltre, presso la sede di ISPRO, a Villa delle Rose – via Cosimo il Vecchio, 2 – sarà organizzata una iniziativa satellite con la possibilità di prenotare ed eseguire, per le donne eleggibili, Pap test e test HPV.

LE PRESTAZIONI POSSIBILI IN PIAZZA DEL DUOMO

23 e 24 Novembre - dalle ore 8.30 alle ore 18.00 nella UM1 e UM2

Esami di screening e multiscreening

Screening mammografico: le donne, già in appuntamento per lo screening mammografico o comunque eleggibili per l’anno in corso, avranno la possibilità di effettuare l’esame mammografico.

Screening colon-retto: coloro che hanno ricevuto l’invito per lo screening colon-rettale o comunque eleggibili per l’anno in corso, avranno la possibilità di prelevare il kit o di consegnare il campione biologico. Tutti gli utenti, inoltre, potranno chiedere informazioni, inoltre, agli operatori per verificare circa la possibile eleggibilità per lo screening del colon-retto.

Screening cervice: gli operatori potranno verificare la possibile eleggibilità per lo screening cervicale, procedendo alla prenotazione presso l’ISPRO o le sedi territoriali.

Multiscreening: sia in sede di prenotazione - tramite il call center - sia durante lo svolgimento dell’evento, sarà inoltre promossa la possibilità di eseguire gli screening predetti con la modalità del multiscreening.

23 Novembre - dalle ore 10.00 alle ore 13.00 nella UM2

Consulto psicologico: gli operatori del Centro di ascolto regionale saranno a disposizione per un consulto psicologico in tutti gli ambiti di pertinenza: oncologia, malattie rare, disturbo da gioco d'azzardo e supporto ai caregiver.

23 Novembre - dalle ore 14.00 alle ore 17.00 nella UM2

Counseling nutrizionale e degli stili di vita: nell’ambito dei percorsi di prevenzione oncologica, sarà possibile prenotare un consulto multiprofessionale sui corretti stili di vita.

24 Novembre - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nella UM2

Consulenza dermatologica per la prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei: i dermatologi dell’Istituto saranno a disposizione per informazioni e consigli per la prevenzione del melanoma e dei tumori cutanei.

24 Novembre - dalle ore 12.00 alle ore 16.00 nella UM2

Consulenza genetica per rischio familiare di tumore: sarà possibile, previa prescrizione medica (consulenza genetica post concezionale - codice 1500), prenotare una consulenza genetica per la valutazione del rischio eredo-familiare di sviluppare carcinoma della mammella/ovaio.

24 Novembre - dalle ore 15.00 alle ore 17.00 nella UM1

Valutazione senologica: le donne che devono fare un controllo senologico, al di fuori dell’ordinaria attività di screening, potranno prenotare l’esame diagnostico, previa prescrizione valutazione senologica (Codice P013). La mammografia sarà effettuata sull’Unità Mobile, a seguito di valutazione di appropriatezza, da parte del medico radiologo Ispro presente sul mezzo.

QUALI SERVIZI SU PRENOTAZIONE A VILLA DELLE ROSE

23 novembre - dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Pap test / test HPV: per l’occasione, presso Villa delle Rose, sarà possibile eseguire Pap test e test HPV.

24 Novembre - dalle ore 13.00 alle ore 19.00

Pap test / test HPV: per l’occasione, presso Villa delle Rose, sarà possibile eseguire Pap test e test HPV.

COME PRENOTARE

Per la prenotazione degli esami di screening e multiscreening e tutte le prestazioni sanitarie, compreso il Pap test/ test HPV presso Villa delle Rose, è possibile telefonare al numero 055/545454 (lun.-ven. 7:45-18:30, sab. 7:45-12:30) a partire dal 15 novembre fino al 22 novembre.

Per il consulto psicologico per gli ambiti di psiconcologia, malattie rare, disturbo da gioco d'azzardo e supporto ai caregiver è possibile telefonare al numero 800 88 01 01 del Centro di Ascolto Regionale (dalle ore 9:00 alle ore 14:00, dal lunedì al venerdì) a partire dal 15 Novembre fino al 22 Novembre.

QUALI SERVIZI INFORMATIVI NEL GAZEBO DI PIAZZA DUOMO

23 Novembre - dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Gli operatori dell’Istituto saranno a disposizione per fornire informazioni su:

Vaccinazione HPV

Corretti stili di vita

Screening colon-rettale

Screening cervice uterina – autoprelievo

Durante la mattina del 23 Novembre, sarà presente anche un fisiatra per dare informazioni sulle attività del Ce.ri.On, il Centro di Riabilitazione Oncologica al fine di illustrare i percorsi di riabilitazione oncologica bio-psico sociale.

24 Novembre - dalle ore 10.00 alle ore 17.00

Gli operatori dell’Istituto saranno a disposizione per fornire informazioni su:

Vaccinazione HPV

Corretti stili di vita

Screening colon-rettale

Screening cervice uterina – autoprelievo

