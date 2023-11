Concorso di fotografia Lions San Miniato a tema 4 elementi: il ricavato a Casa Marta

Il Lions e Leo Club di San Miniato con il patrocinio di Lions Foto Italia e CCF La Fototeca lanciano il primo concorso di fotografia con ricchi premi in denaro.

Il tema è la salvaguardia ambientale e la biodiversità fotografata attraverso i 4 elementi aria , acqua , terra e fuoco. I partecipanti al concorso hanno quindi la possibilità di iscriversi al concorso con 3 fotografie mediante una quota di partecipazione di euro 10 ed inviando alla email del concorso i file delle foto, modulo di iscrizione, evidenza bonifico quota di partecipazione. Il concorso di fotografia si concluderà ad Aprile 2024 con una mostra e con una pubblicazione delle fotografie.

Tutte le quote di iscrizione dei partecipanti al concorso saranno devolute ad un importante progetto Lions Toscana, il progetto Casa Marta.

Tutti i dettagli ed il modulo di iscrizione sul sito web del club: www.lionsclubsanminiato.com

Il messaggio del concorso è quindi molto potente e vuole raggiungere il cuore degli appassionati di fotografia e non solo, creando un collegamento concettuale diretto tra la fragilità ambientale che deve essere salvaguardata, e la fragilità dei bambini affetti da patologie incurabili e che i Lions vogliono proteggere all'interno di una struttura adeguata come Casa Marta. I bambini in un momento così difficile della loro vita ed i loro genitori potranno abitare Casa Marta e crescere protetti da cure amorevoli e cure mediche multi specialistiche in un ambiente sereno e familiare.

Fonte: Lions Club San Miniato