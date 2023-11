Fidi Toscana, i potenziali acquirenti non confermano l'interesse all'acquisto

Scaduti ieri i termini stabiliti per ricevere la conferma da parte dei quattro soggetti privati che si erano detti interessati all'acquisto del pacchetto di maggioranza di Fidi Toscana Spa. Nessuno dei potenziali acquirenti ha presentato i documenti per procedere a rilevare il pacchetto di maggioranza. Regione e soci privati valuteranno adesso i passi successivi da compiere.

Trascorsi i 30 giorni dalla ricezione della lettera formale di invito, nessuno dei quattro potenziali partner che avevano risposto al bando del luglio 2022 - Finpromoter, Italia Comfidi (capofila del RTI composto anche da Centro Fidi Terziario e Confidi Centro Nord), Artigiancredito, Intek-Kme - ha inviato la documentazione richiesta per confermare il proprio interesse all'acquisto, pertanto la seconda fase della procedura, per come è stata fin qui impostata, ha avuto esito negativo.

Nei prossimi giorni sarà valutata la situazione e saranno informati e coinvolti i soci. Dopo di che saranno compiuti i successivi passi, stante l'obiettivo della vendita del pacchetto di maggioranza della società.

Schema accordo co-vendita Fidi Toscana

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa