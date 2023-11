Affidato a Sovigliana, poi abbandonato a Pontorme: si cerca un gatto rosso

Da un mese non si trova un gatto che era stato affidato assieme a un fratellino dopo che erano stati abbandonati volontariamente davanti la Rsa Chiarugi di Empoli. L'appello arriva da due donne di Empoli, raccontando la storia di questi mici, che dopo un momento di speranza per l'adozione rischia di finire in tragedia.

Il 12 ottobre le volontarie dell'associazione A.mici Miei di Siena hanno scoperto che due dei gatti dati in adozione in coppia a delle persone di Sovigliana da circa un anno erano stati abbandonati davanti la struttura di via Chiarugi a Empoli. Le volontarie senesi si sono messe all'opera per la ricerca e uno dei due gatti è stato recuperato grazie a una segnalazione sui social dopo qualche giorno.

Il secondo però manca ancora all'appello: è un micio di colore rosso, nato ad agoso 2022, dalla corporatura esile, occhi gialli, castrato e senza il microchip. E' un gatto che ha vissuto in famiglia, non è abituato a vivere da randagio.

L'appello delle due donne al nostro giornale riguarda tutti i lettori di Pontorme Empoli: "Controllate nei garage, negli scantinati, potrebbe essersi rifugiato al sicuro o qualcuno lo ha accolto non sapendo che è cercato da noi". Le segnalazioni possono arrivare a questi numeri:

Eleonora 331/6008538

Alessia 338/4240921