Imprese 'apri e chiudi' per evadere le tasse, 4 misure cautelari e sequestro milionario a Prato

Quattro misure cautelari verso persone e altrettante imprese sequestrate, oltre a un immobile e disponibilità finanziarie per oltre 2,2 milioni di euro. Il provvedimento emesso dal gip ed eseguito della guardia di finanza di Prato riguarda un periodo di evasione d'imposta legato a imprese 'apri e chiudi'. La finanza pratese ha eseguito indagini approfondite su delle ditte individuali, tornando a ritroso su un imprenditore che avrebbe affidato 7 imprese dalla vita breve a dei prestanome. Ogni impresa, pochi anni dall'avvio, cessava la sua attività all'arrivo dei primi debiti verso il Fisco. L'imprenditore si sarebbe sottratto al pagamento delle tasse per oltre 3 milioni di euro, reinvestendo questi profitti acquistando anche un magazzino da oltre 1 milione di euro.

Nel corso delle indagini, inoltre, è stato scoperto un articolato sistema finalizzato all’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, che ha visto coinvolte 5 imprese localizzate nel distretto industriale.

I finanzieri, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, hanno ipotizzato in capo ai 13 soggetti indagati, a vario titolo, la commissione dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.