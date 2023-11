In Toscana brillano 4 nuove Stelle: sono quelle della guida Michelin 2024

La Toscana brilla con nuove Stelle della cucina. Sono quelle assegnate dalla Guida Michelin, la 69esima svelata a Brescia alle porte della Franciacorta. Sono due le nuove tre Stelle, cinque i nuovi ristoranti a due Stelle e 26 con una Stella per un totale, nella selezione 2024, di 395 ristoranti stellati, un nuovo record per la penisola.

Toscana sul podio

La Toscana è medaglia di bronzo sul terzo gradino del podio stellato italiano, con 4 novità (a una Stella) e 41 ristoranti in totale (1 tre Stelle, 5 due Stelle, 35 una Stella). La leadership con 60 ristoranti è mantenuta dalla Lombardia, mentre la Campania si conferma seconda con 51 ristoranti.

Le nuove Stelle

A ricevere le prestigiose 3 Stelle sono l'Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico, (BZ) e Quattro Passi, Nerano, Napoli, (NA). Oltre alle due new entry salgono a 13 le insegne nell'olimpo e si confermano Villa Crespi Orta San Giulio (NO), Piazza Duomo ad Alba (CN), Da Vittorio a Brusaporto (BG), Le Calandre a Rubano (PD), Dal Pescatore a Canneto Sull’Oglio (MN), Osteria Francescana a Modena, Enoteca Pinchiorri a Firenze, La Pergola a Roma, Reale a Castel di Sangro (AQ), Uliassi a Senigallia (AN) ed Enrico Bartolini al MUDEC a Milano.

Nessun nuovo ristorante tra le 2 Stelle nella Guida Italia 2024 per la Toscana, che conta 5 new entry: Verso, chef Mario e Remo Capitaneo, Milano (MI), La Rei Natura by Michelangelo Mammoliti, Serralunga d'Alba (CN), Andrea Aprea, chef Andrea Aprea, Milano (MI), George Restaurant, chef Domenico Candela, Napoli (NA), Piazzetta Milù, chef Maicol Izzo, Castellammare di Stabia (NA).

Una Stella Michelin a 4 ristoranti della Toscana, 3 le stelle verdi

Per quanto riguarda la Toscana il riconoscimento va a Il Visibilio a Castelnuovo Berardenga (Siena), La Magnolia a Forte dei Marmi (Lucca), Osmosi a Montepulciano (Siena), Saporium Firenze a Firenze. In totale le insegne sono 26: Alici ad Amalfi; Bluh Furore a Furore, Un piano nel Cielo a Praiano (Salerno), Casa Mazzucchelli a Sasso Marconi (Bologna), Orma Roma a Roma, Il Marin a Genova, Vignamare ad Andora (Savona), Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo), Horto a Milano, Il Fagiano a Fasano del Garda (Brescia), La Coldana a Lodi, sui generis a Saronno (Varese), Cortile Spirito Santo a Siracusa, Crocifisso a Noto (Siracusa), Votavota a Marina di Ragusa, Dolomieu a Madonna di Campiglio (Trento), Ada a Perugia, Elementi a Torgiano (Perugia), Une a Capodacqua (Perugia), Wood a Breuil Cervinia (Aosta), Nin a Brenzone sul Garda (Verona), Vite a Lancenigo (Treviso).

La 69esima edizione della Guida ha assegnato 13 nuove stelle verdi, che evidenziano l'attenzione e l'impegno nei confronti della sostenibilità, per un totale in Italia di 58 ristoranti. Tra le novità per la Toscana ci sono Saporium Firenze a Firenze, Saporium a Chiusdino (Siena), La Cerreta Osteria a Sassetta (Livorno).

Tra i Premi Speciali Michelin, sempre per la Toscana, lo Special Award Chef Mentor 2024 è stato assegnato a Gaetano Trovato, ristorante Arnolfo a Colle di Val d'Elsa, (Siena). In questa edizione, e per la prima volta in Italia, è stato inoltre conferito il premio "Passion Dessert". Ad aggiudicarselo nella regione l'Enoteca Pinchiorri a Firenze e Arnolfo a Colle di Val d'Elsa.