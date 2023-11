Incidente in Fi-Pi-Li tra Montopoli e Santa Croce, code in direzione Firenze

Incidente questo pomeriggio, intorno alle 16, lungo la Fi-Pi-Li in direzione Firenze, al km 40 tra Montopoli in Val d'Arno e Santa Croce sull'Arno. Sul posto sono intervenuti i sanitari inviati dal 118 con un'ambulanza della Pubblica Assistenza di Santa Croce, i vigili del fuoco e i tecnici della Strada di Grande Comunicazione. Due le persone soccorse e trasportate in pronto soccorso, all'ospedale San Giuseppe di Empoli, in codice giallo.

Segnalati 4 km di coda dal luogo dell'incidente. Sempre in direzione capoluogo, rallentamenti per viabilità esterna tra Scandicci e Firenze.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO