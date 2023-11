Metti in Campo il Cuore: 2 biglietti al prezzo di uno per gli abbonati dell'Empoli

Una promozione speciale per gli abbonati azzurri alla stagione 2023/24 che in occasione dell’evento solidale che vedrà sfidarsi la Nazionale Cantanti e i Campioni del Cuore del Movimento Shalom sabato 18 novembre alle ore 20.45 al Carlo Castellani Computer Gross Arena potranno acquistare due biglietti al prezzo di uno.

I biglietti sono in vendita sul circuito Vivaticket (online su Vivaticket.it), su www.mettincampoilcuore.it, presso i supermercati Coop.fi, il Movimento Shalom e all’Empoli Store di Piazza della Vittoria (ad Empoli) al prezzo di 6 euro per la Maratona Inferiore, 10 euro per quella Superiore, 15 euro per il settore Tribuna inferiore e di 20 euro per la Poltrona e la Poltronissima.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alle popolazioni della regione Toscana colpite dal maltempo delle scorse settimane, con l’obiettivo di poter fornire un aiuto a tutti coloro che stanno vivendo momenti difficili e convinti che sapranno rialzarsi e ripartire.