Natale Montespertoli, il via per il patrono: torna la pista del ghiaccio

Montespertoli si avvicina all'incantevole atmosfera natalizia: a partire dal 30 novembre, il paese si vestirà di festa con l'accensione delle luminarie e dell'albero, un momento atteso e coinvolgente per l'intera comunità. Alle ore 17:30, il via al periodo più magico sarà dato con l'accensione delle luminarie e del nuovo albero di Natale in piazza del Popolo. Un brindisi speciale accompagnerà questo momento con l'Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli, che ha organizzato tutte le iniziative natalizie. Inoltre, si inaugurerà la tanto attesa pista del ghiaccio, regalando a Montespertoli un motivo in più per immergersi nella gioiosa atmosfera delle festività.

L'atmosfera natalizia a Montespertoli è resa ancora più radiosa grazie agli investimenti dell'Amministrazione Comunale, che ha dedicato nuove risorse sia all'associazione sia alle luminarie. Il cuore del Natale batte nel centro storico di Montespertoli, dove prenderà vita un suggestivo mercatino. Le tradizionali casine di legno ospiteranno bancarelle ricche di prodotti tipici, regali artigianali e prelibatezze culinarie. Grande novità di quest'anno è il ritorno della pista del ghiaccio, un'attrazione imperdibile per grandi e piccini che potranno pattinare sotto le stelle ed a suon di musica natalizia.

Il divertimento è assicurato anche per i più piccoli grazie alle animazioni e agli spettacolini ogni weekend. Gli spettacoli non mancheranno, con artisti di strada pronti a stupire il pubblico con le loro performance.

Montespertoli si veste a festa, regalando a cittadini e visitatori un'esperienza indimenticabile. I mercatini, la pista del ghiaccio, la musica e gli spettacoli rendono il periodo natalizio ancora più speciale, un'occasione per ritrovarsi e condividere la gioia di questo magico momento dell'anno.

Inoltre, l'entusiasmo raggiungerà il culmine con un party in piazza per il capodanno, organizzato in collaborazione con il dinamico gruppo Crazy '90s. Un'esperienza straordinaria che farà rivivere l'eclettico spirito degli anni '90 attraverso brani iconici che hanno segnato l'epoca. Il gruppo sfoggerà costumi di scena ispirati alle celebri serie TV e film del periodo, accompagnati da mascotte dei cartoon che hanno caratterizzato quei mitici anni '90. Il tutto sarà arricchito da coinvolgenti effetti scenici e animazioni, creando un ambiente unico e coinvolgente. Un modo spettacolare per accogliere il nuovo anno con festa, musica e divertimento per tutta la comunità di Montespertoli e i visitatori.

Ed a mezzanotte brindisi con lo spumante offerto dalla Cantina Sociale Colli Fiorentini e il pandoro offerto dalla Coop sigillando così l'inizio del nuovo anno. Un capodanno che promette di essere non solo un'esperienza di intrattenimento ma anche un affascinante tuffo nella nostalgia dei favolosi anni '90.

Durante l'intero periodo natalizio il mercatino degli hobbisti sarà presente ogni weekend, a partire dal 2 dicembre. Saranno pronti ad offrire un'ampia selezione di regali unici, creando l'atmosfera perfetta per trovare il presente ideale. Il 17 dicembre, fa il suo ritorno l'evento "MotoNatalata": i motociclisti, vestiti da Babbo Natale, si avventureranno nelle frazioni portando con sé l'allegria delle festività. Al loro rientro, avverrà la consegna dei regali in Piazza del Popolo, rendendo l'esperienza unica e coinvolgente per tutti.

Per seguire il programma nel dettaglio: https://www.facebook.com/a.montespertoli

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa