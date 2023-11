Nuovo pulmino per Sport e Solidarietà, l'associazione aiutata dalle realtà di San Miniato

I ragazzi e le ragazze delle associazioni sportive che fanno parte dell'associazione Sport e Solidarietà, ringraziano le realtà cittadine che hanno reso possibile l'acquisto di un pulmino per il trasporto degli atleti e delle atlete disabili che, così, potranno finalmente partecipare alle trasferte, alle gare e agli allenamenti, ma anche degli anziani dell'Auser che, in estate, vanno al mare. "Non è stata una decisione semplice per i presidenti delle associazioni che fanno parte di 'Sport e solidarietà' decidere di acquistare questo mezzo, perché l’impegno economico, circa 30mila euro, era molto importante per la nostra realtà, una disponibilità che l’associazione non aveva - spiega il presidente Ivano Leoni -. L’acquisto del pulmino è stato possibile solo contraendo un finanziamento bancario da restituire in diversi anni e, grazie alle aziende del territorio, Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, Azienda Speciale Farmacie Comunali, Conceria La Patrie, Tecneco e lavorazioni conto terzi Fratelli Drago, questo finanziamento adesso potrà essere restituito per intero - e conclude -. Questo è un esempio di quello che significa quando una comunità si prende cura di tutti, cercando di non lasciare nessuno indietro, compiendo azioni dalle quali emergono cose molto importanti per tutti, a cui è difficile anche solo credere".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa