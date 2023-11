Nuovo Teatro Studio Mila Pieralli, presentazione al Castello Acciaiolo

Incontro di presentazione e coprogettazione del progetto per il nuovo Teatro Studio Mila Pieralli rivolto alla Comunità Educante di Scandicci (che riunisce scuole, famiglie, associazioni sportive e culturali, circoli, parrocchie, istituzioni, centri di socialità e “ogni persona coinvolta nella crescita di ragazze e ragazzi”), nella mattina di sabato 18 novembre 2023 nelle Sala Conferenze del Castello dell'Acciaiolo (via Pantin, 63); "Il Teatro Studio Mila Pieralli è in trasformazione", questo il titolo dell'incontro, è in programma dalle 9,30 alle 12,30.

Per una migliore organizzazione è gradita conferma della presenza compilando il form online.

“Da giugno 2023 il Comune di Scandicci ha intrapreso un percorso di coprogettazione del nuovo Teatro mediante l’istituzione di un comitato di indirizzo, composto da professionisti e professioniste attivi nel panorama nazionale del mondo della Cultura, con l’obiettivo di disegnare le linee culturali e gestionali future di questo spazio vitale per la comunità locale e non solo – dice l’assessora alla Cultura Claudia Sereni - Per completare il lavoro che il gruppo di esperti sta portando avanti, è necessario includere il pensiero, i desideri, i bisogni del mondo associativo e di tutti gli attori locali che operano sul territorio, non solo quelli culturali. Il Teatro tornerà a essere uno dei luoghi in cui prende forma e vita l’identità stessa della nostra città e sarà una risorsa importante per tutta la comunità educante che necessita di spazi e opportunità adeguati allo svolgimento e alla crescita delle proprie attività. La Comunità Educante di Scandicci è quindi invitata a partecipare a una giornata di presentazione e co-progettazione sul Nuovo Teatro Studio Mila Pieralli, organizzata dal Comune di Scandicci con la partecipazione di un gruppo di facilitatori della Cooperativa Eda Servizi (partner del Comune per la gestione della nostra Biblioteca) che ci aiuteranno a individuare bisogni e idee”.

Il lavoro si svolgerà in gruppi per facilitare la raccolta di tutte le eventuali proposte.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa