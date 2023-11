PrimOlio festeggia 25 anni: la mostra mercato torna a Bagno a Ripoli

Venticinque anni di PrimOlio, venticinque anni di eccellenza grazie all’olio extra vergine di Bagno a Ripoli. Sarà una festa speciale quella in programma sabato 18 e domenica 19 novembre al giardino “Silvano Nano Campeggi” ai Ponti a Bagno a Ripoli, con la mostra mercato dell’oro verde ripolese pronta a compiere un quarto di secolo.

Per tutto il weekend decine di produttori ripolesi e fiorentini faranno assaggiare il loro “oro verde” fresco di frangitura. L’annata non è stata particolarmente generosa, ma l’olio prodotto si preannuncia anche stavolta di altissima qualità grazie al lavoro e all’esperienza delle aziende agricole, in gran parte radicate sul territorio da decenni e tramandate di generazione in generazione.

Chi vorrà potrà acquistare e degustare l’olio evo “made in Bagno a Ripoli”, ma anche partecipare alle lezioni di assaggio con i sommelier dell’olio di Anapoo (l’associazione nazionale assaggiatori professionisti dell’olio extra vergine) e di Slow Food. Oppure acquistare ortaggi e prodotti a Km zero del mercato contadino e degli allevatori ripolesi, o assistere agli show cooking dei ristoratori che prepareranno ricette con l’olio appena franto.

Non mancherà lo street food, con cibi espressi che esalteranno l’olio novo. Presenti gli stand di Siaf, la società di refezione del comune, e delle associazioni Città dell’Olio e Airo (i ristoratori dell’olio evo), pronte a dare informazioni sulla gamma di inziative e opportunità riservate dal settore olivicolo, dal turismo sostenibile ai percorsi enogastronomici. Torna inoltre l’appuntamento con la frangitura delle olive in diretta a cura del frantoio OMT (e l’olio ricavato, come ogni anno, sarà donato in beneficenza alle famiglie in difficoltà).

Decine gli stand delle associazioni di volontariato. Presenti inoltre la Consulta dei giovani di Bagno a Ripoli, la Pro Loco e le scuole del territorio (ci saranno gli istituti “Caponnetto”, “Mattei”, “Gobetti-Volta” e la scuola Santa Maria dell’Antella). Se il quartier generale dell’olio sarà al giardino “Campeggi”, la festa proseguirà sulla via Roma con i manufatti artistici degli artigiani di Cna, i banchi dei commercianti di Confesercenti e i tre CCN del territorio: “Le Botteghe di via Roma”, “Grassina e le sue Botteghe” e CCN Antella.

Il Gruppo Trekking Bagno a Ripoli per la giornata del sabato promuoverà un incontro sui sentieri toscani con i vertici regionali del Cai e del Soccorso alpino (ore 15 allo spazio dibattiti con Gianfranco Tellini e Stefano Rinaldelli). Mentre domenica 19, dopo il successo dello scorso anno, sarà replicata la passeggiata tra gli ulivi. Il ritrovo è alle ore 9 al giardino “Campeggi”, i presenti saranno accompagnati alla scoperta della bellezza della campagna ripolese. Per iscrizioni: 3356454447.

Sabato 18, infine, in occasione di PrimOlio, il circolo SMS di Bagno a Ripoli inaugurerà la mostra fotografica “Obiettivo Bagno a Ripoli” con gli scatti partecipanti all’omonimo concorso dedicato agli appassionati di fotografia. L'evento sarà preceduto dalla presentazione del libro fotografico “Bagno a Ripoli. Il giardino di Firenze” con immagini di Andrea Rontini e testi di Silvia Diacciati dell’Ufficio cultura del Comune. Seguirà la cerimonia di premiazione delle tre fotografie vincitrici del concorso. Appuntamento alle ore 17.00.

“Festeggia un quarto di secolo questa manifestazione e lo fa a buon diritto, promuovendo un prodotto fortemente identitario del territorio di Bagno a Ripoli e dell’area fiorentina in generale – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Regione Toscana Stefania Saccardi in occasione della presentazione stampa di PrimOlio 2023 questa mattina in Palazzo Strozzi Sacrati - Questo compleanno cade in un’annata con tanti problemi per l’agricoltura in generale e anche per l’olivicoltura ma che vede qua oggi un prodotto di grande qualità nonostante la quantità abbia subito problemi a causa degli eventi climatici di questa primavera e del periodo estivo caratterizzato da una siccità molto forte. Faccio un plauso doppio a una manifestazione che riunisce non solo i produttori di olio insieme ai produttori a chilometro zero di prodotti dell’area, ma fa educazione insegnando e facendo vedere ai bambini che l’olio non nasce in bottiglia ma è il risultato di un processo complesso che parte dalle olive”.

“Quaranta aziende tra produttori di olio e mercato a Km zero, oltre trenta stand tra commercianti e artigiani, venti associazioni di volontariato. Quest’anno più di sempre – commenta l’assessora comunale all’Agricoltura Francesca Cellini - PrimOlio sarà un luogo dove i nostri produttori potranno confrontarsi e far conoscere il loro olio, ma anche un’occasione di socializzazione e scambio con i cittadini e le moltissime realtà del territorio. Un ringraziamento di cuore a chi ci sarà”.

“Un compleanno speciale per PrimOlio – commenta il sindaco Francesco Casini –. In 25 anni la mostra mercato è cresciuta fino a diventare una delle vetrine più importanti per l’olio ripolese e fiorentino, un pezzo di identità locale e un prodotto d’eccellenza riconosciuto a livello internazionale. Il merito sicuramente è di una organizzazione che ad ogni edizione ha cercato di portare nuovi contributi. Ma soprattutto è dei veri protagonisti, i produttori dell’olio. Molto spesso aziende familiari, tramandate dai nonni ai nipoti, attente alla tradizione ma con uno spirito aperto alle nuove tecnologie per creare un olio sempre migliore. Aziende piccole, spesso, come dimensione, ma in grado di raggiungere grandissimi risultati. A loro e a coloro che parteciperanno il nostro ringraziamento. E buon PrimOlio a tutti!”

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa