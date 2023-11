Rapinarono Charles Leclerc dell'orologio da 2 milioni, condanne fino a 10 anni

Il tribunale di Lucca ha emesso condanne tra i 6 e i 10 anni per i rapinatori del pilota Ferrari Charles Leclerc. L'assalto avvenne ad aprile 2022 lungo la Darsena di Viareggio: il pilota venne derubato di un prezioso cronografo Richard Mille, di 2 milioni di euro di valore. Un 40enne e un 20enne sono stati condannati a 10 anni e 8 nesi, una 30enne a 6 anni e 5 mesi. Un altro 30enne percorrerà il processo con rito ordinario. L'orologio fu ritrovato poi in Spagna. Alcuni imputati erano stati accusati di un tentato colpo a un lucchese sempre ad aprile 2022 e della rapina di agosto 2021 a Forte dei Marmi ai danni di una turista francese. In quel caso, sotto minaccia di una pistola che esplose due colpi a salve, la straniera fu privata di un orologio da 80mila euro.