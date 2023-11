La Savino del Bene torna in Champions contro le campionesse di Ungheria

Ritorna la CEV Champions League e ritorna in campo la Savino Del Bene Volley che, mercoledì 15 novembre, affronterà le campionesse di Ungheria del Vasas Óbuda Budapest.

Gara valida come secondo turno della Pool B della CEV Champions League, con la Savino Del Bene Volley che, dopo aver disputato quattro partite negli ultimi dodici giorni, cercherà di replicare il successo ottenuto nell'esordio europeo di mercoledì scorso, quando le ragazze di Barbolini superarono 3-0 le bulgare del Maritza Plovdiv.

Bissare il successo di una settimana fa consentirebbe alla squadra di coach Barbolini di mantenersi imbattuta nella CEV Champions League 2023-2024. Per farlo sarà necessario superare il Vasas Óbuda Budapest, fermo a zero punti raccolti nella Pool B dopo la sconfitta incassata una settimana fa nella gara contro le turche dell'Eczacibasi.

Domani, a partire dalle 19.00, appuntamento all'Érd Aréna, palazzetto da oltre 2000 spettatori che ospiterà la seconda sfida europea nella stagione della Savino Del Bene Volley.

EX E PRECEDENTI

Nessuna giocatrice della Savino Del Bene Scandicci ha indossato in passato la maglia del Vasas Óbuda Budapest. Allo stesso modo nella formazione bulgara non ci sono ex giocatrici della Savino Del Bene Volley.

Quello di questo mercoledì sarà il primo confronto ufficiale tra le due formazioni.

LE AVVERSARIE

La storia del club

Club calcistico fondato nel marzo 1911 dai membri dell'Unione ungherese dei lavoratori del ferro, la prima denominazione della società fu quella di Vas- és Fémmunkások Sport Clubja, ovvero "Club sportivo dei lavoratori del ferro e dei metalli".

Nel corso della sua storia la società di Budapest ha sempre più ampliato la sua offerta sportiva, divenendo uno Sport Club con oltre 15 dipartimenti attivi. La formazione di pallavolo femminile del Vasas SC è stata fondata nel 1981, raccogliendo l'eredità del NIM SE di Óbuda, cittadina confluita con Buda e Pest nell'odierna capitale ungherese ed oggi quartiere del terzo distretto di Budapest.

Dopo aver vinto la Coppa d'Ungheria subito nella prima stagione di attività, il Vasas ha poi bissato il successo in coppa nel 1983. La prima vittoria del massimo campionato ungherese risale invece alla stagione 1988-1989.

La stagione più vincente del Vasas SC risale invece all'annata 2021-2022, quando sotto la guida di coach Athanasopoulos la formazione di Budapest ha vinto lo scudetto, la Coppa d'Ungheria e la Middle European League, primo trofeo continentale nella storia del club.

Ad oggi il Vasas SC può vantare otto campionati vinti e quindici successi nella coppa nazionale. Una delle migliori stagioni a livello europeo del Vasas SC risale invece al 1996, quando la squadra, all'epoca denominata Vasas Budai Tégla, arrivò quarta nell'allora CEV Cup, manifestazione che dal 2007 ha preso il nome di Challenge Cup.

La stagione 2023-2024

Il Vasas Óbuda Budapest si trova in testa alla classifica del massimo campionato ungherese. La formazione guidata da coach Ioannis Athanasopoulos è ancora imbattuta in campionato e dopo cinque giornate ha raccolto cinque vittorie. Capolista con 15 punti in classifica, il Vasas fino ad oggi ha conquistato 15 set, concedendone solamente tre agli avversari.

La Formazione

Il Vasas Óbuda Budapest scenderà in campo con Gulbay come palleggiatrice, Bannister nel ruolo di opposto, con Gymes-Capet e Abdulazimova a comporre il tandem di centrali, Fricova e Sillah in banda e Juhar come libero.

IN TV

La partita tra Vasas Óbuda Budapest e Savino Del Bene Volley sarà visibile in diretta, previo abbonamento, sulla piattaforma EuroVolleyTV.

Fonte: Savino Del Bene Volley