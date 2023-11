Gli sbandieratori della Pro Loco Montopoli apriranno Metti in Campo il Cuore a Empoli

C'è un pezzo di Montopoli alla partita del cuore organizzata allo stadio Carlo Castellani di Empoli sabato 18 novembre. Alla sfilata che precede la partita “Metti in campo il cuore” tra la nazionale italiana cantanti e i campioni del cuore Shalom ci saranno i giovanissimi atleti dell'associazione sportiva Asd Città di Montopoli e poi circa 80 membri della Pro Loco di Montopoli.

Per l'occasione l'associazione sportiva ha deciso di donare 1 euro per ogni biglietto acquistato attraverso i canali dell'Asd. Prima dell'ingresso in campo delle due squadre ci sarà poi lo spettacolo della Pro Loco presente con musici, sbandieratori, ballerini della danza storica e arcieri.

"Siamo molto orgogliosi della presenza delle nostre realtà sportive e culturali a questo importante evento benefico – ha detto la vicesindaca Linda Vanni che sabato sarà in tribuna –. Già lo scorso anno Montopoli c'era ma a causa del maltempo lo spettacolo iniziale è saltato. Invitiamo tutti i cittadini e le cittadine a venire alla partita, il ricavato dell'evento organizzato dal Movimento Shalom andrà alle co munità più colpite dall'alluvione degli scorsi giorni. L'augurio è che Montopoli possa fare la propria parte anche sul fronte della solidarietà".

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa