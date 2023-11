Tenta la spaccata in una pasticceria ma non riesce ad entrare: denunciato a Firenze

Tentando di rubare all'interno di una pasticceria di Firenze ha spaccato la vetrina con un tombino, ma poi non è riuscito ad entrare. È successo la notte scorsa, intorno alle 2 in viale Lavagnini, quando un passante ha lanciato l'allarme al 112 descrivendo l'uomo che aveva appena danneggiato la vetrina e che, non riuscendo ad entrare, sarebbe fuggito a bordo di una bicicletta.

Intervenuta la polizia che lo ha rintracciato in piazza della Libertà. Si tratta di un 36enne marocchino, già noto alle forze dell'ordine, denunciato perché non è stato colto nella flagranza di reato. Il 36enne era già stato arrestato due volte per furto aggravato nei giorni scorsi, per due colpi ai danni di altre attività tra il 6 e l'8 novembre. Per il primo caso il giudice, dopo aver convalidato l'arresto, aveva disposto la misura dell'obbligo di firma a Prato, nel secondo caso la stessa misura a Livorno.