“Toscana digitale”, la Regione fa il punto a Firenze

A che punto è la trasformazione digitale della Toscana?

È la domanda principale a cui risponderà l'edizione 2023 di “Toscana digitale, istruzioni per l’uso”, evento organizzato dalla Regione dalle 9.30 di domani, mercoledì 15 novembre, a Palazzo Pucci di Firenze. Un’intera giornata di confronto e riflessione con l’aiuto di esperti e alti rappresentanti istituzionali. Sarà l’occasione per rivolgere lo sguardo anche a ciò che si muove nel panorama nazionale e promuovere attraverso tavoli tematici una discussione su alcune questioni centrali per il futuro digitale della Toscana e del Paese.

Il programma della giornata – aperta al pubblico, previa registrazione - si articolerà in tre parti. Dopo i saluti istituzionali del presidente Eugenio Giani previsti alle 9.30, i lavori si concentreranno sull'Agenda Digitale italiana e su quella toscana per un quadro dettagliato sullo stato attuale delle politiche digitali. Dalle 10 interverranno l’assessore alle infrastrutture digitali Stefano Ciuoffo, il coordinatore della Commissione per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome Michele Fioroni, e, in video conferenza, Mario Nobile dell’Agenzia per l’Italia digitale e Sandro D’Elia, Dg Connect Programme Officer per Digital Transformation of Industrial Ecosystems della Commissione europea.

Le competenze digitali, nell’Anno europeo dedicato a questo tema, saranno al centro della seconda parte della mattina, in programma dalle 11.30 con una tavola rotonda per approfondire questo elemento chiave della trasformazione digitale. Ci saranno Rita Forsi, vicepresidente e direttore del Comitato Tecnico-Scientifico Women4cyber, Paola Castellacci, presidente dell’ITS Academy Prodigi, Alessandro Curioni, fondatore e presidente di DI.GI Academy.

La mattina si chiuderà con confronto tra il giornalista Rai e conduttore televisivo Marco Carrara e il presidente di Fondazione Italia Digitale Francesco Di Costanzo, durante il quale sarà trasmesso un intervento di Francesco Giorgino, direttore del master Luiss in comunicazione e marketing politico e istituzionale.

Nel contesto di “Toscana Digitale”, è in programma alle 12 anche la conferenza stampa sull’attivazione della rete 5G nell’area di Galliano, frazione del comune di Barberino del Mugello (Fi). Grazie ai lavori realizzati nell’ambito del piano “Italia 5G”, la zona riuscirà ad essere coperta dalla connessione veloce, smettendo di essere uno dei simboli del gap digitale italiano.

Il pomeriggio sarà caratterizzato invece dai lavori dei tavoli di discussione su quattro temi cruciali per il futuro digitale: il ruolo dei responsabili della trasformazione digitale, le sfide della cybersecurity, le competenze digitali dei cittadini, l’intelligenza artificiale.

Ogni tavolo sarà animato da facilitatori. La sessione pomeridiana sarà introdotta dagli interventi di Ernesto Belisario, avvocato di diritto delle tecnologie e innovazione nella pubblica amministrazione, e Rosamaria Barrese, responsabile del servizio Piano triennale di Agid, l’Agenzia per l'Italia Digitale.

Per iscriversi ai panel e ai tavoli è necessario registrarsi ai link indicati nella pagina web del sito della Regione toscana dedicata a “Toscana digitale”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa