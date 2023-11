Turisti borseggiati a Livorno, interviene la Guardia di finanza

Non solo lotta all’evasione ed alle frodi, ma anche impegno nella tutela dei cittadini e dei turisti da parte delle Fiamme Gialle.

Stamattina una pattuglia della Guardia di finanza del Gruppo Livorno, richiamata dalle urla di una comitiva di turisti è intervenuta nel centro del capoluogo labronico. Una coppia di croceristi americani di San Francisco, imbarcati su una nave da crociera, durante l’attesa di un mezzo pubblico ha subìto un repentino furto da parte di due donne, maggiorenni e con rispettivi bambini al seguito.

La pattuglia della GdF, che in quel momento si trovava a passare proprio in quella zona, ha notato immediatamente la coppia in difficoltà e le segnalazioni di aiuto da parte della comitiva nei confronti delle due fuggitive. I militari sono quindi intervenuti riuscendo a bloccare le due ladre.

Purtroppo le perquisizioni non hanno permesso di ritrovare la refurtiva. Le due responsabili sono state comunque individuate e il fatto segnalato all’Autorità Giudiziaria. I due croceristi non hanno peraltro inteso sporgere alcuna querela, pur ringraziando i finanzieri per il pronto intervento e la professionalità dimostrata.