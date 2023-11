Ubriaco infastidisce passanti e tenta di aggredire gli agenti della municipale

Continua l’attenzione della Polizia Municipale per la zona di piazza Dalmazia.

L’ultimo intervento risale a ieri pomeriggio quando una pattuglia del Reparto di Rifredi in servizio in borghese ha notato, in un gruppo di persone su una panchina della piazza lato tramvia, un giovane in evidente di ubriachezza. L’uomo, che continuava a bere superalcolici, infastidiva i passanti urlandogli contro e, come se non bastasse, teneva sciolto un pittbull che correva in mezzo alla piazza. Gli agenti in borghese hanno quindi allertato i colleghi in divisa che hanno riconosciuto la persona per un precedente arresto per spaccio.

L'uomo, nel frattempo si era preparato uno spinello e quando gli agenti gli hanno chiesto di consegnarlo ha iniziato a dare in escandescenze prima rifiutando di farsi identificare e poi insultando gli operatori della Polizia Municipale. A quel punto, con l'ausilio di un’altra pattuglia, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a farlo entrare con fatica sull'auto: l’uomo si è ribellato cercando anche di colpire gli agenti. Le procedure di identificazione hanno confermato che si trattava dell’uomo già arrestato, un nordafricano di 30 anni già noto alle forze dell’ordine e con a carico varie espulsioni amministrative.

Per il 30enne sono scattate le denunce per rifiuto di generalità, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale a cui si sono aggiunte le sanzioni per ubriachezza manifesta e violazione delle norme sulla conduzione del cani. A suo carico è stato emesso un ordine di allontanamento da piazza Dalmazia per 48 ore.

