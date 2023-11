Una nuova galleria d'arte moderna a San Miniato Basso a cura di Michele Greco

Nascerà una nuova mostra di arte moderna. Michele Greco racconta come è nata e si è sviluppata l'idea per una Nuova Galleria di arte Moderna che sarà inaugurata sabato 18 novembre a San Miniato Basso in via Guglielmo Marconi 6, nel pieno centro della frazione.

"L'idea di Galleria d'Arte Moderna nasce 40 anni fa con la nascita di Greco Arte, grazie ad un idea mia e di mio zio Gino Greco, fratello del maestro d'arte Giulio Greco" afferma Michele Greco.

"Nel corso di questi anni abbiamo organizzato mostre e pubblicazioni di grandi maestri come Mimmo Rotella, Antonio Possenti, Mino Maccari, Bruno Ceccobelli, Luca Alinari, Giuseppe Chiari, Giampaolo Talani, Salvatore Magazzini, Giulio Greco, Francesco Musante, Walter Lazzaro. Oggi grazie a Veronica figlia di Gino Greco vogliamo raddoppiare gli spazi organizzare nuove mostre d'arte avendo un occhio attento alle nuove leve, nuovi artisti da proporre avvalendosi della TV e dei social per fare arte contemporanea", conclude Michele Greco.