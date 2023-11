Alluvione Empolese Valdelsa, il gruppo Lega chiede una "commissione urgente all'Unione dei Comuni"

Pochi giorni fa la Toscana è stata messa in ginocchio dagli eventi alluvionali, che hanno arrecato vittime e danni a persone e cose.

Il nostro pensiero va alle famiglie e ai cittadini coinvolti da questa tragedia, un grazie ai Volontari delle Associazioni di volontariato e ai Cittadini che da subito si sono dati da fare per aiutare chi ha bisogno.

Tanti gli interrogativi che ci si stanno ponendo in queste ore, su eventuali responsabilità e su attività che potevano essere fatte in precedenza dagli Enti preposti.

"Vogliamo che i cittadini del Circondario abbiano risposte e per farlo è necessario convocare una commissione che possa chiarire quanto accaduto e lo stato delle cose nel nostro territorio - esordiscono Eliseo Palazzo e Carlotta Paolieri, Consiglieri Lega all'Unione dei Comuni. Registriamo purtroppo un silenzio assordante dal Presidente della Seconda Commissione Protezione Civile e Territorio, che non convoca la Commissione da mesi. Abbiamo inviato una richiesta di convocazione urgente, chiedendo di sentire anche esponenti della Regione, della Provincia e del Consorzio di Bonifica. La nostra intenzione non è addossare responsabilità a qualcuno in particolare, per questo ci penserà la giustizia. È doveroso, però, operare una riflessione sull'urbanizzazione compulsiva autorizzata dai Comuni negli ultimi anni, sulle mancate risorse nei confronti della programmazione del rischio idraulico e idrogeologico e sulle attività di pulizia e gestione del reticolo, delle caditoie e del materiale usato per le infrastrutture, spesso non drenante - continuano i Consiglieri. Dobbiamo forse pensare che questa Regione e gli Enti Locali, amministrati sempre dallo stesso partito, preferiscano le spese per ristorare i danni causati dal maltempo, piuttosto che investire in prevenzione? Inoltre, piuttosto che ammettere oggettive scelte politiche inadeguate, chi amministra si barrica dietro al cambiamento climatico e basta. Ci discostiamo fermamente da questo tipo di pensiero e chiediamo - concludono i Consiglieri del Carroccio - che chi di dovere venga a chiarire in commissione, sulle attività svolte o meno. Non c'è più tempo da perdere"

Gruppo Lega all'Unione dei Comuni Empolese Valdelsa