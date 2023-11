Appello di Masetti a Meloni: "Lavorare sulla prevenzione"

È un appello al Ministro per la Protezione Civile, al Ministro dell’Istruzione e alla Presidente del Consiglio quello lanciato da Paolo Masetti, Sindaco di Montelupo Fiorentino e delegato nazionale Anci alla Protezione Civile, intervenuto stamattina alla prima giornata della manifestazione Earth Technology Expo 2023 – alla Fortezza da Basso di Firenze fino al 18 novembre – partecipando al panel La ricerca sui rischi naturali nell'ambito del PNRR: dalla gestione multirischio al coinvolgimento delle comunità a cura di DICEA Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale – Università degli Studi di Firenze.

“Mi rivolgo al Ministro per la Protezione Civile Musumeci, al Ministro dell’Istruzione Valditara, alla Presidente del Consiglio Meloni: se non lavoriamo a livello culturale sulla prevenzione del rischio, i cittadini non saranno mai consapevoli – ha detto Masetti insistendo fortemente sul coinvolgimento della cittadinanza nella prevenzione del rischio - Le scuole dovrebbero proporre nei programmi didattici alcuni esami sulla Protezione Civile e su come funziona, per costruire una nuova generazione più informata. Non sono i cittadini i responsabili, è colpa nostra perché non abbiamo ancora capito come intercettare tutta la cittadinanza per attuare politiche di prevenzione e sensibilizzazione”.

Fonte: Ufficio Stampa