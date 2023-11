Donne al centro, le sfide al femminile per una due giorni a Empoli

Sensibilizzare e partecipare tutte e tutti alla due giorni della kermesse "Donne al centro" per vivere un fine settimana di eventi di ogni genere. Si alterneranno tavole rotonde, convegni, mostre, spettacoli, con l'obiettivo di dare vita a un momento di confronto sui temi dell'occupazione femminile e della condivisione vita lavoro, della sessualità ed educazione all'affettività ed infine della violenza di genere, affrontando questi argomenti con uno sguardo al femminile e riconsegnando alle donne quella centralità che per troppo tempo è stata ostacolata.

Parte con questa premessa la seconda edizione della manifestazione “Donne al centro. Eventi di ogni genere” che si terrà nei giorni 24 e 25 novembre 2023, fra Agenzia per lo Sviluppo (Asev), via delle Fiascaie e il palazzo delle Esposizioni in piazza Guido Guerra, presentata questa mattina, mercoledì 15 novembre 2023, nella sala consiliare al primo piano del palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41.

Ad illustrare obiettivi e programma delle iniziative, l’assessora alle Politiche sociali del Comune di Empoli, Valentina Torrini; Maya Albano, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli e rappresentanti delle associazioni coinvolte nel progetto e nel programma che hanno raccontato quale contributo porteranno alla due giorni: Paola Pignalosa associazione Algea, Daniela Martini, direzione CNA Firenze insieme alla presidente Alberta Bagnoli di CNA Imprese Donne Firenze, Lucia Venturini, architetta e rappresentante dell’associazione Soroptimist International club Valdarno Inferiore, Lucia Ceccanti, presidente di Fidapa e Giulia Pozzini, consigliera dell’associazione Unicorno.

L'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli, Valentina Torrini, ha affermato: «Ad Empoli abbiamo una maggioranza della popolazione femminile e con Donne al Centro vogliamo creare uno spazio che sia per le donne. Visto che questa manifestazione segue di pochi mesi il brutale femminicidio di Klodiana avvenuto in questo territorio, abbiamo deciso di collocare la nostra manifestazione nella data del 25 novembre, la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, dedicando un'intera giornata al tema,che nasce in primo luogo nelle mura domestiche, ma che riguarda tutte e tutti. La mattina si terrà un incontro con i ragazzi e le ragazze dei nostri istituti scolastici per presentare i servizi del nostro consultorio. Un evento che si colloca in una nuova strategia di questa amministrazione, che si è data l'obiettivo di affrontare il tema dell'educazione affettività, alle emozioni e alla sessualità, anche al fine di prevenire forme di violenza di genere. Al pomeriggio un convegno sulla violenza di genere, che è quella consumata, ma che a volte diventa triplice a causa del linguaggio colpevolizzare e moralizzante delle sentenze e dei media».

Le fa eco Maya Albano, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli: «L'evento "Donne al Centro: eventi di ogni genere" nasce con l'obiettivo di porre i riflettori sulla libertà delle donne di autodeterminarsi, di perseguire liberamente le proprie scelte di vita, di partecipare ad una società democratica, più giusta e solidale per tutti e tutte. Quali sono le principali sfide di oggi? Combattere la violenza di genere, colmare il divario uomo-donna nel mondo del lavoro, raggiungere la parità nella partecipazione ai diversi settori economici e nei processi decisionali. Per questo la Commissione Pari Opportunità del Comune di Empoli anche quest'anno ha voluto scommettere sulla sinergia tra gli enti e le associazioni che si occupano della valorizzazione della figura femminile, organizzando due giorni di eventi che vedranno uomini e donne portare un contributo su temi significativi per una più equa partecipazione delle donne alla vita sociale e lavorativa. La grande novità di quest'anno riguarda la partecipazione diretta dei ragazzi e delle ragazze, che, grazie all'adesione dei nostri Istituti Secondari di II grado, saranno protagonisti di una mattinata dedicata al tema dell'educazione all'affettività».

“Donne al centro” è un’occasione per dare risalto ai successi delle donne, ai loro bisogni, a quei diritti spesso negati, alle difficoltà e ai traguardi quotidiani. La rassegna mette al ‘centro’ le donne ed è promossa dalla Commissione Pari Opportunità, dall'assessora alle Pari Opportunità del Comune di Empoli e dalle associazioni del nostro territorio che da anni, si occupano di temi afferenti al mondo femminile, ovvero Centro Aiuto donna Lilith, Oxfam Italia, Soroptimist International club Valdarno Inferiore, Algea ODV, CNA Impresa donna, Nosotras onlus, Astro onlus, Fidapa BPW Italy, SAI Unione dei Comuni Circondario dell’Empolese Valdelsa.

PROGRAMMA – Il 24 novembre 2023, le iniziative di apertura della kermesse si terranno all’Asev. Alle 17 convegno aperto alla cittadinanza, sul tema della condivisione vita - lavoro in collaborazione con ARTI e, alle 21, evento dal titolo “Il ruolo delle donne per una città di domani” con un focus specifico sulla certificazione di genere. Sabato 25 novembre, al palazzo delle Esposizioni, dalle 9 alle 12, spazio a un evento di sensibilizzazione sul tema dell'educazione all'affettività rivolto alle scuole secondarie di II grado del territorio comunale. Data la recente apertura del Consultorio di Empoli, la mattinata sarà un'occasione per presentare il Consultorio e fornire agli studenti e alle studentesse informazioni pratiche sulle modalità di accesso e sui servizi forniti. Interverranno come relatrici delle figure che operano all'interno del Consultorio, quali assistenti sociali, psicologhe, ostetriche, ginecologhe, in modo da portare contributi multiprofessionali alla discussione. Nel pomeriggio del 25 novembre, sempre al palazzo delle Esposizioni, in orario dalle 17 alle 19, si svolgerà un convegno aperto alla cittadinanza sul tema della violenza di genere. Alle 19, apericena organizzato dal Centro Aiuto Donna Lilith, il cui ricavato sarà devoluto alla stessa. La giornata si concluderà alle 21 con lo spettacolo "Terzo piano, Interno Quattro", scritto e diretto da Matteo Dall'Olmo e interpretato dagli attori della Compagnia Unicorno. Al palaExpo sarà presente L'associazione Fidapa BPW Italy con una mostra che vuole mettere al centro i successi delle donne nell'arte

VENERDI’ 24 NOVEMBRE ORE 17 - ASEV

CONDIVISIONE VITA – LAVORO: QUALI (PARI) OPPORTUNITA’ - Claudia Innocenti, Centro per l’impiego di Empoli: “I voucher di conciliazione e mobilità. Un aiuto economico per chi cerca lavoro”; Claudia Bianchini, Agenzia Regionale Toscana per l’impiego, “Le differenze di genere nell’accesso al mondo del lavoro”; Elisa Bertelli, Comune di Empoli, “I servizi educativi della città di Empoli”; Alberta Bagnoli, CNA impresa donna, Daniela Martini, Direzione CNA Firenze: “Opportunità e progetti di conciliazione per le imprenditrici”; Claudia Terreni, ODV Algea: “Malattie di genere: bisogni e tutele sul posto di lavoro”.

VENERDI’ 24 NOVEMBRE ORE 21 - ASEV

IL RUOLO DELLE DONNE PER LA CITTA’ DI DOMANI - Maria Paola Monaco, Prof.ssa di Diritto del lavoro e della Sicurezza Sociale dell’Università di Firenze “La certificazione di genere e il lavoro femminile”; Azzurra Morelli, Amministratrice delegata di Pellemoda: “Verso la certificazione di genere. Un’esperienza empolese”; Lucia Venturini di Soroptimist di club Valdarno Inferiore “La città che vorrei. Il manifesto di Soroptimis”; Laura Pestelli di Coldiretti “L'agricoltura è educazione. Gli agriasili”

SABATO 25 NOVEMBRE DALLE 9 ALLE 12 – PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

PER UN’EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’: UN INCONTRO CON I RAGAZZI E LE RAGAZZE EMPOLESI - Valeria Dubini, Direttrice Unità Funzionale Complessa Attività Consultoriali Azienda Usl Toscana Centro: “Il ruolo e i servizi del consultorio di Empoli”; “L’approccio multidisciplinare del consultorio” con il contributo di Loredana Moraro, assistente sociale, Daniela Giustini, psicologa, Elisa Niccolini e Chesi, ostetriche, Valeria Dubini, ginecologa; Gloria Bimbi Okomina, direttivo Nosotras Onlus, “Le mutilazioni genitali femminili: tolleranza zero”.

SABATO 25 NOVEMBRE ORE 17 – PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI

COMBATTERE LA VIOLENZA DI GENERE - Marina Calloni, professoressa di filosofia politica e sociale all'Università di Milano-Bicocca, consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio al Senato, “La ricerca di Milano sulle sentenze di femminicidio”; Rosa Barone, Presidente dell'Ordine degli Assistenti Sociali “Violenza di genere: i numeri di una strage. Dove sbagliamo?”; Silvia Motroni, Ordine dei giornalisti di Firenze “la violenza di genere e i media, la deontologia e il rispetto delle differenze di genere”; Valeria Paganelli, Centro Aiuto donna Lilith “Un passo dopo l’altro per uscire dalla violenza” e Maria Nella Lippi, Oxfam “La dimensione della violenza di genere nelle migrazioni forzate”.

