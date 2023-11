Empoli Città del Natale, così cambia la viabilità

Torna anche quest’anno “Empoli Città del Natale”, che invaderà il centro storico cittadino con nuove attrazioni, spettacoli a sorpresa per la gioia di grandi e piccini, installazioni, allestimenti natalizi, intrattenimento, mercatino, punti ristoro e molto altro da scoprire. Dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024, per consentire lo svolgimento della manifestazione, saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità che interesseranno strade e piazze del centro storico coinvolte, nei giorni di sabato, domenica e festivi, dalle 18 alle 20, come disposto con ordinanza 630 del 9 novembre 2023 (https://bit.ly/3siOlDP)

Ci saranno anche delle modifiche alla viabilità del centro anche per il passaggio del ‘Trenino di Natale 2023’, come disposto con ordinanza 642 del 15 novembre 2023 (https://bit.ly/3sCnSRJ)

LE MODIFICHE - Dal giorno 18 novembre 2023 al giorno 7 gennaio 2024, dalle 18 alle 20 - nei giorni sabato, domenica e festivi - in piazza della Vittoria, tratto fra via Tinto da Battifolle e via Roma, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione via Fratelli Rosselli; via Curtatone e Montanara, obbligo di svolta a destra in direzione via Jacopo Carrucci. In caso di necessità accertata dal personale della polizia municipale saranno adottati temporaneamente e fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via Tinto da Battifolle, all'intersezione con via Socco Ferrante, divieto di transito con obbligo di svolta a sinistra. In caso di particolari esigenze dovute all'incremento del traffico veicolare, in via Pievano Rolando, all’intersezione con piazza Guido Guerra – corsia di marcia in direzione piazza della Vittoria, divieto di transito di tutti i veicoli; in via Salvagnoli, intersezione con via Pievano Rolando, divieto di svolta a sinistra in via Tinto Da Battifolle con obbligo di svolta a destra verso piazza Guido Guerra e nel tratto compreso tra via Battifolle e piazza Matteotti, divieto di transito di tutti i veicoli, che in caso di necessità accertata dal personale della Polizia Municipale, in corrispondenza dell’ingresso alla biblioteca comunale dove è allestito una parte dell’evento saranno adottati temporaneamente fino al termine della criticità i seguenti provvedimenti: via dei Neri, tratto compreso tra via Leonardo da Vinci e piazza del Popolo, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a destra in via Leonardo da Vinci.

TRENINO DI NATALE: PERCORSI E ORARI - Il “Trenino di Natale 2023” avrà un percorso prestabilito come ogni anno, per portare i visitatori in giro a conoscere il centro storico della città per il periodo che va dal 18 novembre 2023 al 14 gennaio 2024. L’orario di apertura del percorso del trenino è: tutti i giorni dalle 15 alle 20 e il sabato e giorni festivi dalle 9 alle 24. Percorso: partenza da piazza della Vittoria fermata c/o interno piazza, ingresso in via del Giglio, via Spartaco Lavagnini, via Chiarugi, svolta a destra in via delle Chiassatelle, svolta a destra in via Rozzalupi, piazza Matteotti, giro della piazza nell’anello interno, uscita da piazza Matteotti da lato via Chimenti. Svolta a destra in via Marchetti, Canto Guelfo, piazza Farinata degli Uberti, Canto Pretorio. Svolta a sinistra in via Giuseppe del Papa fino a piazza delle Stoviglie, svolta a sinistra in via Paladini e rientro in piazza della Vittoria.

Percorso alternativo per il giorno 26 dicembre 2023 con partenza da piazza Farinata degli Uberti, direzione Canto Pretorio, continua su via Leonardo da Vinci, svolta a destra in via Cavour, svolta a destra in piazza XXIV Luglio e prosegue in via Ferrucci, svolta a sinistra in via Giuseppe del Papa, via della Noce, svolta a sinistra in via Lavagnini, via Chiarugi, svolta a destra in via Chiassatelle, a destra in via Rozzalupi, piazza Matteotti, giro della piazza nell’anello interno, uscita dalla piazza dal lato di via Chimenti, svolta a destra in via Marchetti, arrivo in piazza Farinata degli Uberti.

ALTRI PROVVEDIMENTI TEMPORANEI – Dalle 9 del giorno 18 novembre 2023 alle 24 del giorno 14 gennaio 2024, in via del Giglio, tratto compreso tra via Ridolfi e piazza della Vittoria, inversione del senso di marcia - il senso unico di marcia consentito è quello da piazza della Vittoria in direzione via Ridolfi con conseguente apposizione della segnaletica verticale di divieto di accesso all’intersezione via del Giglio/via Ridolfi e eliminazione della segnaletica verticale di divieto di accesso all’intersezione via del Giglio/ piazza della Vittoria.

Le disposizioni descritte non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente a interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti con il presente provvedimento, sarà punita ai sensi del Codice della Strada.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa