Empoli Città del Natale, sono giorni di allestimenti: la fotogallery

Sono giorni di allestimenti in centro a Empoli. Tra piazza Matteotti, piazza Farinata degli Uberti, piazza della Vittoria e tutto il Giro ci si prepara all'avvio ufficiale di Empoli città del Natale nella versione 2023.

Girando per il centro può capitare di imbattersi nei cantieri per tirare a lucido la cittadina in vista dell'accensione delle luci natalizie, prevista nel weekend.

Sabato 18 novembre alle 17.30 in piazza della Vittoria e alle 18 in piazza Farinata degli Uberti, assieme agli speaker di Radio Lady, prenderà il via l'evento più atteso e aperto a tutti e tutte. I negozi del Giro ovviamente resteranno aperti.

Tutti i dettagli della manifestazione saranno presentati a Empoli venerdì 17 novembre alle 12.30 alla Casa delle principesse e delle mascotte (in piazza Farinata degli Uberti – piazza dei Leoni). Intanto sono stati allestiti numerosi stand o oggetti natalizi, ecco una carrellata.