Hockey, riparte il campionato dei Flying Donkeys di Empoli: ottima vittoria a Parma

Ottimo esordio per i Flying Donkeys Serie C, sabato 11 novembre, in casa del Parma.

Per cominciare, si è potuto apprezzare il rientro dopo alcuni anni di stop per motivi di lavoro, e studio, di Leonardo Michi, e Alessandro Errico, e il ritorno a piene forze di Mattia Pazzaglia (impegnato per alcune stagioni in serie B).

Tra i giovanissimi, presenti i gemelli Dario e Elia Bertini, e Emanuele Bagni, mentre ancora assenti per infortunio Dario Giorgetti (anche se da una settimana ha ripreso la preparazione, per cui lo rivedremo presto), e Giorgio Cecchi.

La squadra: Portieri, Benozzi, e Bagni, Capitano Carboncini, Assistente Pazzaglia, Rodio, Milcik, Simonelli, Michi, Elia e Dario Bertini, Alessandro Errico, Tommaso Viti.

I Biancocelesti fanno vedere un buon gioco, con belle azioni costruite, e impegnano più volte il portiere Emiliano Cresci, che ha modo di potersi esibire in parate spettacolari, su tiri piuttosto impegnativi, anche se deve capitolare dopo due minuti e mezzo, con Capitan Carboncini che segna su azione personale (1 a 0 Empoli).

Il raddoppio arriva al min. 4.45, e viene assegnato a Bertini Dario, su assist di Errico.

Il primo tempo si conclude sul 4 a 0, grazie ad una doppietta di Pazzaglia, il primo su assist di Carboncini, e il secondo in situazione di Power Play, su azione personale.

Il secondo tempo vede i Toscani un po' appannati, forse a causa della bassa temperatura in pista, che si è sentita particolarmente nei primi minuti, a causa di uno stop forzato per la riparazione della rete di una delle due gabbie, ma anche a causa di un abbassamento di attenzione generale.

Questo permette ai Gufi (che possono contare su almeno su diversi giovani veloci, e mai domi), di farsi vedere davanti alla gabbia di Benozzi, che si deve arrendere su un bel tiro di Franzini, su assist di Dodi.(4 a 1).

Dopo l’avvicendamento (programmato) dei portieri, tocca al portiere Bagni subire un goal, al min. 29.16, tiro di Ronchetti, su assist di Marcone.(4 a 2)

Il 4 a 2 dà nuova energia alla squadra Emiliana, e al pubblico, che ricomincia a farsi sentire, ma Empoli non ha finito le energie, e riallunga prima con Viti (azione personale, min. 33.58, 5 a 2), e altri 2 goal di Carboncini (hat trick per lui), entrambi su azione personale.

Particolarmente importante il 7 a 2, che il Capitano ha segnato nonostante l’inferiorità numerica, per riscattare il nostro Milcik finito in panca puniti per un fallo che tutti i suoi compagni hanno considerato inesistente.

Nonostante qualche piccola svista, discreto l’esordio del neo arbitro Salvemini, che certamente non ha influito sull’andamento della partita, che si preannunciava tranquilla, tra due squadre amiche.

I Flying Donkeys mettono in cantiere tre punti importanti, che sono preziosi, viste le difficoltà che dovranno affrontare nelle prossime partite, a partire da quella di sabato 18 Novembre contro Riccione, che si svolgerà a Empoli, al Pala Aramini, Sabato 18 Novembre, con inizio alle ore 19.00.