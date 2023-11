Il resto in spicci e non in banconote fa partire l'aggressione fuori dal bar a Pisa

Per un resto in monete e non in banconote è scattata una lite tra cliente e barista che è finita con due pugni al volto per colpa di un terzo. Il fatto è accaduto a Pisa, in un bar di viale Graschi. Un 47enne campano aveva consumato da bere e ha avviato la discussione per il resto. Da lì il cliente ha minacciato di morte il barista, quando un amico di quest'ultimo, nordafricano, l'ha raggiunto e l'ha colpito con due pugni in faccia. Alle 22 è intervenuta la polizia, identificando i presenti. Il 47enne si è poi rivolto con rabbia verso gli agenti e verso il personale sanitario. L'ambulanza è stata scortata fino al pronto soccorso dalla polizia per evitare aggressioni. Il 47enne è stato poi denunciato.