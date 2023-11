La Fondazione Puccini festeggia i suoi primi 50 anni

Domenica 19 novembre la Fondazione Giacomo Puccini festeggia il suo 50° anniversario con un ricco calendario di eventi a ingresso libero.

La Fondazione Giacomo Puccini è stata costituita il 19 novembre 1973 su impulso di Rita Dell'Anna Puccini, nuora del compositore, e rappresenta l’istituzione per eccellenza dedicata alla “tutela, conservazione, gestione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale pucciniano” e grazie alla gestione del Puccini Museum Casa Natale di Lucca, del Villino di Viareggio e allo sviluppo delle relazioni nazionali ed internazionali, è diventata un punto di riferimento pucciniano in Italia e nel mondo.

Le celebrazioni, in programma domenica 19 novembre, iniziano alle ore 11:00 con un concerto della Filarmonica «Giacomo Puccini» di Nozzano – Lucca nel Loggiato di Palazzo Pretorio. Il Maestro Puccini, considerava la banda un ottimo metodo per la diffusione della musica e da qui anche la scelta nella locandina dell’evento di riprodurre l’immagine della locandina di un Concerto della Banda Musicale del Comune di Lucca dato in onore del compositore lucchese nel dicembre 1910, conservata nell’Archivio del Puccini Museum – Casa natale.

"Con un concerto aperto alla cittadinanza della banda Giacomo Puccini di Nozzano – ha spiegato Mario Pardini, presidente della Fondazione - ricorderemo i 50 anni della Fondazione Giacomo Puccini assieme ad altre iniziative. Ringrazio fin da ora tutte le persone, designate dalle istituzioni del territorio, che in questi 50 anni con spirito di sacrificio ci hanno consentito di arrivare fino ad ora guardando al futuro con una struttura importante e con l'acquisizione di una legittimazione nazionale ed internazionale."

Nel pomeriggio proseguono le iniziative per celebrare i 50° anni della Fondazione presso il Puccini Museum - Casa natale con due visite guidate gratuite in programma alle ore 15:00 e alle ore 16:00.

Sempre alle ore 16:00 sulle Mura urbane, alla Casermetta San Colombano, sede della Fondazione Giacomo Puccini, saranno protagonisti i coloratissimi burattini della compagnia Pupi di Stac con una speciale versione del Gianni Schicchi per bambini e famiglie.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, rientra nel calendario del Festival “I musei del sorriso” promosso dal Sistema Museale Territoriale della Provincia di Lucca, con il supporto della Provincia e di Fondazione Toscana Spettacolo e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Per le visite guidate e lo spettacolo è necessaria la prenotazione: 0583 1900379 – visite@puccinimuseum.it.

Dalla riapertura del Puccini Museum – Casa Natale di Giacomo Puccini, avvenuta nel settembre 2011, la collezione del museo si è arricchita, anche grazie a numerose donazioni e prestiti di privati cittadini che hanno voluto concedere in prestito o donare i propri beni al museo e renderli così fruibili agli appassionati del Maestro Puccini.

La Fondazione Puccini, in occasione delle celebrazioni del 50° anniversario dalla sua creazione, lancia un appello alla cittadinanza: chi possedesse documenti, fotografie, locandine, pubblicazioni inerenti alle celebrazioni del 1924, 1934, 1949, 1958 e 1974 e desiderasse concedere in prestito o donare può contattare il museo. I materiali, una volta vagliati, andranno ad arricchire una mostra, che sarà allestita all’interno della Casa natale per le celebrazioni dei 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini.

La Fondazione Giacomo Puccini ringrazia Unicoop Firenze, A. Celli Ita Holding e Manifatture sigaro toscano per il loro sostegno.