La stazione di Empoli si anima con le voci di Hugo

Musica e teatro nel fine settimana di Hugo, percorso di co-progettazione e co-gestione che il Consorzio COeSO Empoli sta realizzando insieme al Comune di Empoli nell’area della stazione ferroviaria.

Sabato 18 novembre alle 19 al Dopolavoro Ferroviario di piazza Don Minzoni è previsto il concerto di ‘Belle di Mai’. Con lo spettacolo ‘Voci Vaganti’ il duo accompagnerà gli ascoltatori in un viaggio che, a partire dalla Georgia, si sposta da est a ovest attraverso i canti della tradizione, raccontando di luoghi altri e atmosfere lontane. L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Canto Rovesciato (prenotazione consigliata a hugo@coesoempoli.it o 393 8869830).

Domenica 19 novembre prende avvio il laboratorio di teatro di quartiere ‘Where do you go?’. Il percorso, a cura dell’Accademia dell’Incompiuto, è rivolto a tutti e a tutte e punta a costruire un gruppo eterogeneo per età, cultura di provenienza e esperienza di vita. Sarà finalizzato alla creazione di una performance pubblica prevista il 3 dicembre alle 19.00 in Piazza Don Minzoni. Il laboratorio è rivolto a chi partito e arrivato, a chi avrebbe voluto partire e non l’ha fatto, a chi aspetta che qualcuno arrivi, a chi ha salutato mille volte qualcuno che se ne è andato. Rivolto anche a persone senza esperienza nell’arte teatrale, il gruppo lavorerà su azioni collettive, scrittura di testi e canto corale.

Sono previsti 4 incontri oltre alla restituzione finale: domenica 19 e 26 novembre dalle 15 alle 19, lunedì 20 e 27 novembre dalle 18 alle 20. I partecipanti possono scegliere quando arrivare e per quanto restare. Per iscriversi e tutte le info: www.progettohugo.it