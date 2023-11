Leggere senza stereotipi, due eventi a Fucecchio

Giovedì 23 Novembre ore alle 17.00, si terrà presso la Libreria Blume "Crescere senza stereotipi", una lettura e laboratorio creativo tenuto dalle operatrici della Aps FRIDA di San Miniato. Si tratta di un evento gratuito, dedicato a tutte le bambine ed i bambini tra i 4 ed i 7 anni. L'associazione Frida agisce per l'emersione, la prevenzione ed il contrasto della violenza contro le donne. La collaborazione con la Libreria Blume nasce con l'intento di sensibilizzare fin dalla più tenera età sui temi della parità di genere e dei diritti, utilizzando la lettura ed il gioco.

E' necessaria la prenotazione per partecipare al laboratorio.

A seguire, alle ore 19.00 ci sarà un evento dedicato agli adulti, la "Presentazione del progetto I rifugi di Settenove". Per i dieci anni dell'editore Settenove è nato progetto «i Rifugi», in collaborazione con l'associazione Percorso Donna e Emme Promozione.

«I Rifugi» sono le librerie che, come Blume, hanno scelto di aderire al progetto diventando presidi culturali e sociali, per una cultura della libertà e dell'autodeterminazione, in cui sentirsi a proprio agio, dove trovare competenza, comprensione e supporto.

Con la partecipazione di FRIDA APS.