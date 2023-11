Linea Verde Life fa tappa a Siena: dal Palio allo sport fino alle ricerche UniSi

Siena sarà la protagonista della puntata di “Linea Verde Life” di sabato 18 novembre, in onda su Rai Uno alle 12.30. Elisa Isoardi e Monica Caradonna, le conduttrici della trasmissione, daranno il via a un’avventura alla scoperta delle bellezze e delle eccellenze di quella che è stata identificata dall’Unesco come esempio perfetto di città ideale medioevale.

Nella puntata, di cui Domizia Mattei è regista e autore, le ricchezze artistiche e monumentali e le strade del centro storico di Siena diventeranno il palcoscenico delle due conduttrici: scopriranno una città in costante movimento, laboriosa, che incanterà gli spettatori con la sua storia millenaria, i suoi capolavori artistici e la cultura vibrante che la permea. In questa puntata i senesi sveleranno l'essenza delle Contrade, l’anima autentica della città, che costituiscono la forza trainante in ogni aspetto della sua vita.

Tanti gli ospiti: da Alice e Giulia e la loro start-up innovativa, che trova le sue radici in un’amicizia che nasce dal Battesimo contradaiolo, ad Adriano che spiegherà l’importanza di questo rito laico che porta con sé un grande onore per ogni senese, passando per Giovanna e Guido che incanteranno i palati delle due conduttrici con i prodotti tipici di Siena.

“Linea Verde Life” metterà anche in luce come l'innovazione e la ricerca universitaria nel riciclo dei rifiuti del pesce siano diventate una soluzione essenziale per combattere l'inquinamento causato dalle plastiche. Inoltre, verrà esplorato il potenziale delle alghe, affrontando il problema cruciale che affligge la laguna di Orbetello e di come all’Università di Siena diventano una risorsa fondamentale nella nutraceutica e nella farmacologia, fornendo un supporto prezioso nella cura dell'osteoporosi e nelle terapie chemioterapiche.

Questo episodio sarà anche un sentito tributo alla ricca eredità culturale di Siena e alla sua passione per lo sport. Qui è nata una tra le prime associazioni sportive mondiali, la Mens Sana, che sin dall’Ottocento ha dato i natali a grandi eccellenze sportive, sia a livello nazionale che internazionale. Durante la puntata, saranno presentati due campioni italiani eccezionali: Alice Volpi, la Campionessa Mondiale di fioretto, condividerà la sua straordinaria storia e la dedizione che l'ha portata al vertice del mondo della scherma; a seguire, l’incontro con Matteo Betti, Campione Mondiale e ambasciatore delle Paraolimpiadi, un esempio di determinazione e talento che dimostra come lo sport possa trasformare e ispirare le vite delle persone.

Non mancherà una piacevole gita fuori porta a Torrita di Siena, dove le conduttrici andranno alla scoperta del Palio dei Somari e dell'Accademia degli Oscuri, ma soprattutto visiteranno la prima Tunnel Farm Italiana, una delle tre esistenti al mondo.

Altra tappa dell'avventura sarà il giro del gusto, con i suoi prodotti tipici e la ricetta di Elisa Isoardi, che incontrerà la signora Lella, con la quale preparerà un piatto della tradizione: la pappa al pomodoro, deliziando i sensi degli spettatori e trasportandoli sui social.

Le riprese del Centro di produzione Rai di Roma per la realizzazione della puntata di “Linea Verde Life” si sono svolte lo scorso mese di ottobre, coinvolgendo nell’organizzazione il Comune di Siena e altre realtà del territorio. In particolare, la giunta comunale ha autorizzato le riprese nel centro storico tramite una delibera dello scorso 12 ottobre, su proposta dell’assessore al sito Unesco Vanna Giunti.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa