Lucca Comics, cresce il pubblico e anche i parcheggi: 2.400 in più quest'anno

L'assessore al traffico Nicola Buchignani e l'amministratore unico di Metro srl Roberto Di Grazia hanno fatto il consuntivo dopo il grande appuntamento di Lucca Comics & Games che ha visto la società del Comune di Lucca che gestice parcheggi, permessi di accesso alla ztl e accoglienza turistica, contribuire in modo fondamentale alla complessa logistica della manifestazione.

Il primo dato è costituito dai 7394 posti auto messi a disposizione dei visitatori, il 40% in più (2394) rispetto ai 5000 del 2022, e tutto questo nonostante i maggiori spazi concessi all'organizzazione per i fabbisogni interni della manifestazione (parcheggi Palasport, Tagliate, Carducci per intero e parte del Palatucci).

"L’incremento si è prodotto grazie alle nuove aree, tutte non in prossimità della circonvallazione, che si sono aggiunte a quelle tradizionalmente utilizzate – afferma l'amministratore unico di Metro Roberto Di Grazia - grazie alla piena sintonia e collaborazione con l'amministrazione comunale, l'assessore Buchignani enti e privati abbiamo potuto utilizzare gli spazi esterni del Mercato ortofrutticolo, quelli della Motorizzazione a S.Anna (statale con convenzione), Binar alti S. Concordio (RFI con convenzione), Officine Lenzi a San Concordio (private prese in locazione), Scuole Chelini a San Vito con convenzione, in via Nottolini spazi adiacenti al parco pubblico".

La novità di questa edizione è stato soprattutto il successo della vendita on-line dei posti auto tramite il sito di Metro, appositamente promossa, che ha consentito di raggiungere il sold-out già alcuni giorni prima dell’inizio della manifestazione, evitando cosi la bigliettazione presso i parcheggi con gli inevitabili rallentamenti che comporta. Sul fronte dell'accoglienza turistica l'ufficio IAT di piazzale Verdi ha accolto circa 4000 utenti al giorno. L’esame dei miglioramenti per la prossima edizione è già iniziato mentre Metro è già impegnata a progettare la logistica dei parcheggi per il Lucca Summer Festival.

“Stiamo valutando di inserire nel sistema dei parcheggi straordinari anche altre aree più periferiche per soddisfare la domanda – dichiara l'assessore al traffico Nicola Buchignani - Possiamo anticipare che Metro nel 2024 inizierà la vendita online dei posti auto per i Comics con diversi mesi di anticipo, mentre dovremo prendere in considerazione la richiesta da parte di molti utenti di poter usufruire di posti auto anche nel giorno precedente l'inizio della manifestazione. Per quanto riguarda l'attività ordinaria rivolta ai cittadini Metro sta completando le finiture per la sistemazione definitiva di un’ulteriore area all’interno del parcheggio Cittadella che consentirà di rendere disponibili oltre 70 posti auto già dal dicembre prossimo per utenti ed abbonati consentendo così di trasformare piazza della Magione a parcheggio per residenti, come avevamo promesso. Questa operazione è stata più lunga del previsto perché abbiamo dovuto rifare e adeguare gli impianti e adeguare il sistema di illuminazione. Ma la notizia più rilevante è senza dubbio la conclusione della progettazione preliminare del nuovo parcheggio interrato di piazza Martiri della Libertà, con tre ipotesi differenti per un totale di 450 posti auto. Dopo aver esaminato approfondito gli elaborati, entro la fine dell'anno presenteremo il progetto alla città”.

Fonte: Comune di Lucca