Marchio di qualità Soroptimist per due prodotti di Empoli e San Miniato

Il Club Soroptimist International Valdarno Inferiore, durante la conviviale che si terrà il 16 novembre alle ore 20,00 presso il ristorante le Colombaie di San Miniato, alla presenza di Antonio Ponzo Pellegrini, assessore allo sviluppo economico del Comune di Empoli, Lucia Alessi consigliera Comune di San Miniato con delega città slow, Loredano Arzilli assessore alla Cultura, sport e associazionismo Comune di San Miniato, attribuirà ai prodotti di due aziende locali a conduzione femminile, Az. Agricola Poggio delle Capre di San Minato e Le Antiche Mura di Empoli , il marchio di qualità Soroptimist.

L’evento è espressione del progetto nazionale denominato “C&C - Una cultura della donne per una coltura sostenibile –“ , con il quale fin dal 2014 Soroptimist International d’Italia sul tema dell’alimentazione, in prospettiva di Expò Milano 2014, e sul tema della Family Farming, oggetto di intervento Soroptimist International al congresso Fao 2014 , sostiene piccole attività locali a conduzione femminile di produzione , trasformazione di prodotti agricoli e di allevamento improntate al rispetto dell’ambiente, della biodiversità e della ecosostenibilità.

Al motto del progetto C&C , riassunto nell’espressione “L’agricoltura e la cultura delle donne per un ambiente sostenibile”, rispondono i prodotti delle due belle aziende locali selezionate dal Club Soroptimist Valdarno Inferiore: “Poggio delle Capre” Via Mugnana e Scorno , 9 San Minato e “Le Antiche Mura”, Via Sottopoggio a San Giusto, 21 A/B Empoli che riceveranno per i loro prodotti il marchio “Prodotto sostenuto da Soroptimist” .

La prima, guidata da Giuliana Obbermito medico veterinario che con encomiabile impegno ha in pochi anni saputo realizzare e mantenere in una dimensione locale quasi domestica, rispettosa della filiera corta e dell’ambiente, l’attività di allevamento di capre e della produzione di formaggi, freschi, semi stagionati, stagionati e erborinati tutti a base di latte di capra che riceveranno il marchio-qualità Soroptimist.

La seconda, guidata da Stefania Caparrini, biologa molecolare, che opera nella trasformazione di prodotti naturali per il loro impiego nella cosmetologia e che si è distinta per avere creato una linea no profit di cosmetici realizzata ad hoc per le persone che stanno affrontando un percorso terapeutico in oncologia, vedrà assegnato il marchio di qualità Soroptimist alla sua crema mani a base di miele biologico.

Fonte: Soroptimist - Ufficio stampa