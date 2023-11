Il Natale di Firenze è pronto a partire: un tripudio di luci in centro

Le luci di Natale sono pronte a risplendere in via Tornabuoni. Una tradizione ormai consolidata per la celebre strada dello shopping fiorentino, pronta ad inaugurare ufficialmente le luminarie e i nuovi arredi natalizi venerdì 17 novembre alle ore 18:00 in piazza Santa Trinita, alla presenza del sindaco Dario Nardella e dei vertici della Confcommercio fiorentina, in testa il presidente Aldo Cursano e il direttore Franco Marinoni, insieme agli store manager dell’area coordinati da Antonio Bossio.

L’addobbo di quest’anno, curato da Mixar per conto di Confcommercio Firenze-Arezzo con il contributo economico della Banca Passadore e del Banco Desio, offre un tripudio di luci arricchite da oggetti che richiamano la tradizione: eleganti pendenti luminosi a led di colore bianco freddo sospesi tra i palazzi, intervallati da iconici pacchi regalo decorati con un fiocco rosso in vetroresina. In totale, 60 attraversamenti con 55.200 punti luce distribuiti su tutta la lunghezza della strada, 36 pacchi regalo con 550 punti luce.

Aprono e concludono la passeggiata più glamour della città, nel tratto compreso fra Santa Trinita e piazza Antinori, due grandi installazioni luminose a forma di pacco regalo, aperte e percorribili, nelle quali si potrà entrare per scattare una foto o girare un video ricordo immersi nell’atmosfera natalizia.

Il progetto di arredo in via Tornabuoni mira anche quest’anno a regalare un clima di festa tra le vetrine dei negozi alle migliaia di persone che transitano quotidianamente lungo la strada, senza però rinunciare al concetto di risparmio energetico, grazie all’uso di led a bassa intensione che garantiscono un minor consumo di elettricità.

La stessa tipologia di luminarie brillerà anche su via degli Strozzi e via dei Pescioni, garantendo così lo stesso scintillio sull’area d’oro dello shopping di lusso a Firenze.

“Via Tornabuoni è una delle strade di Firenze più eleganti e conosciute al mondo, anche per questo merita di indossare gli abiti della festa più sentita dell’anno – sottolinea il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni – lo shopping dell’alta moda passa da qui e sappiamo quanto i nostri commercianti abbiano a cuore l’accoglienza e il gusto. Con questa tipologia di illuminazione siamo riusciti, una volta ancora, a trovare il giusto mix che rende onore alla strada, ai negozi, alla città”.

“Questo evento è diventato un rito che scalda il cuore dei nostri imprenditori e delle migliaia di persone che transitano in via Tornabuoni durante tutto il periodo natalizio. Ogni anno Confcommercio cerca di dare il suo piccolo grande contributo alla causa dei commercianti, senza dimenticare che le vetrine dei negozi rappresentano di per sé la luce e il presidio sociale di una città. Lo dimostrano gli imprenditori attivi su questa strada, sempre in prima linea per ogni iniziativa che la riguardi”, dichiara il presidente Aldo Cursano.

“Il Natale è uno dei momenti più importanti dell’anno per via Tornabuoni e le sue boutique: i clienti delle grandi griffe della moda arrivano qui da tutto il mondo per fare acquisti e regali, dobbiamo creare per loro e per la città un’atmosfera di festa all’altezza dello stile che caratterizza i nostri marchi – aggiunge Antonio Bossio, ex direttore del negozio di Gucci, che ha vissuto la strada per 40 anni e ora, dopo la pensione, è diventato portavoce e coordinatore per Confcommercio degli store manager dell’area. “La cerimonia di inaugurazione delle luminarie natalizie – aggiunge Bossio - è un appuntamento irrinunciabile anche per i direttori delle boutique, che hanno l’opportunità di incontrarsi per scambiarsi gli auguri e confrontarsi sull’andamento degli affari”.