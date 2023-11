Raccolta fondi per la Biblioteca di Quarrata: una donazione da parte del Veteran Car Club di Pistoia

Nei giorni scorsi i rappresentanti del Veteran Car Club di Pistoia hanno consegnato alla Biblioteca San Giorgio il ricavato della raccolta fondi a favore della Biblioteca di Quarrata, i cui magazzini sono stati colpiti dall’alluvione dello scorso 3 novembre. Molti dei libri finiti sott’acqua non potranno essere recuperati: la raccolta fondi attivata in San Giorgio si propone di coprire almeno una parte delle spese che saranno necessarie per sostituire, con nuove edizioni, i volumi perduti.

I rappresentanti del Veteran Car Club di Pistoia, associazione sportiva dilettantistica nata nel 1997 a partire da un gruppo di appassionati di auto e moto d'epoca che ogni anno organizza la "Coppa della collina", hanno consegnato 600 euro che vanno ad aggiungersi ai fondi già raccolti grazie alla generosità dei cittadini e di altre associazioni.

Fino al 30 novembre continua la raccolta per la Biblioteca di Quarrata. Al banco accoglienza della San Giorgio è presente una grande urna, nella quale è possibile lasciare una donazione.

La Biblioteca San Giorgio ringrazia il Veteran Car Club di Pistoia, i cittadini e le altre associazioni per la loro generosità, attenzione e sensibilità per l’istituzione culturale quarratina.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa