Scappa dal supermercato col carrello pieno, arrestato 38enne con 8mila euro di merce

Un vero e proprio taccheggio da record quello scoperto e sventato ieri, nelle prime ore del pomeriggio, dalla vigilanza privata di un centro commerciale in via del Gignoro a Firenze, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 38enne romeno.

Già prima del fatto, ad attirare l’attenzione della vigilanza privata dell’esercizio era stata una donna che in maniera alquanto sospetta avrebbe letteralmente svuotato intere scatole di cosmetici nelle consuete buste gialle della spesa.

Subito dopo la stessa persona si sarebbe spostata nel reparto ortofrutta riempiendo il carrello con delle voluminose buste di verdure, ricoprendo così quanto preso pochi attimi primi.

A questo punto sarebbe entrato in scena un uomo, quello di lì a poco finito in manette.

Quest’ultimo, dopo aver preso in consegna il carrello pieno zeppo di merce dalla presunta complice, si sarebbe diretto all’uscita o meglio alle entrate del supermercato dal quale si sarebbe dileguato approfittando dell’ingresso di altri clienti.

Ma una volta fuori, sarebbe stato raggiunto e fermato dai vigilantes e la volante di zona è subito intervenuta.

I poliziotti hanno poi accertato che se la refurtiva fosse passata regolarmente dalle casse, il relativo scontrino avrebbe segnato un conto da 7.956,75 euro.

Il ricco bottino è stato ovviamente tutto recuperato, mentre gli agenti di via Zara stanno ora indagando per identificare la donna protagonista della prima parte del colpo andato in fumo e che al momento sarebbe riuscita a far perdere le proprie tracce.