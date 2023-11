Scoperto con 41 dosi di eroina a Empoli, arrestato 27enne irregolare

Arrestato un 27enne nigeriano in zona stazione a Empoli per spaccio.

Gli agenti del commissariato erano impegnati nel controllo della zona calda quando hanno visto una persona in via Cantino Cantini che si accovacciava dietro un'auto per non farsi vedere. Quando i poliziotti l'hanno raggiunto, lui ha tentato di disfarsi di un involucro che poi è stato recuperato. Nel sacchetto di cellophane c'erano 30 g di eroina divisi in 41 dosi. Addosso il giovane aveva 150 euro, ritenuti frutto dello spaccio, oltre a due telefoni.

Il nigeriano era già noto alle forze dell'ordine per precedenti analoghi. E' stato arrestato e trasferito nelle camere di sicurezza della questura fiorentina in attesa della convalida per direttissima di oggi.

Dagli uffici di piazza Gramsci a Empoli è partita anche la denuncia perché non ha obbedito all'ordine di espulsione dall'Italia, essendo il suo permesso di soggio non più in regola.