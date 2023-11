Sicurezza a Empoli, la mozione di maggioranza fa abbandonare l'aula al centrodestra

Nella seduta consiliare che si è tenuta ieri sera, martedì 14 novembre 2023 nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di via del Papa, 41, tra gli altri punti affrontati e discussi anche un ordine del giorno presentato dalla sindaca di Empoli Brenda Barnini, a nome dell’amministrazione comunale, sul tema della sicurezza.

"L’esigenza di sottoporre al Consiglio comunale un ordine da me sottoscritto e quindi dall’amministrazione comunale – ha spiegato la prima cittadina - nasce dal fatto che in questi mesi e anni, tante sono state le iniziative promosse di concerto con la Prefettura per riuscire a incrementare la qualità e la quantità dei controlli sul nostro territorio.

Ma soprattutto, nasce da una maggiore richiesta di aumentare le forze del personale in organico che come amministrazione è stato chiesto più volte, in questi anni, in tempi diversi e a Ministri di Governi diversi. All’interno dell’ordine del giorno viene richiamato in maniera semplice e utile per tutti quello che è uno dei principali articoli della normativa 48 del 2017, dove si declina molto bene che la sicurezza urbana sia un bene pubblico composto da tanti componenti diversi urbanistici, culturali, sociali, che guardano alla eliminazione della marginalità, alla promozione del rispetto della legalità, che ha a che fare con gli interventi urbanistici di rigenerazione, di recupero delle aree degradate.

Tutte azioni che abbiamo fatto, che stiamo facendo e che non sono mai mancate sul territorio. È uno strumento rafforzativo di richieste e istanze che riguardano le sensibilità di tutti i cittadini. L’impegno che richiede l’ordine del giorno si articola su tre punti: il potenziamento degli organici delle forze di Polizia, dare sostanza e proseguire il percorso con gli istituti di vigilanza come supporto di presidio e controllo e infine di richiedere la convocazione di un nuovo tavolo del Comitato dell’ordine per la sicurezza. L’auspicio e il senso di questo ordine del giorno sono stati quelli di ricevere una risposta larga e ampia che arrivasse da tutto il Consiglio comunale nella sua generalità e non di qualcuno in particolare. Così non è stato".

L’ordine del giorno è stato votato con 15 voti favorevoli (Partito Democratico, Questa è Empoli e gruppo Misto), nessun voto contrario e tre voti di astensione di Buongiorno Empoli-Fabricacomune. Il centrodestra, Fratelli d’Italia-Centrodestra per Empoli e Lega Salvini Empoli, ha abbandonato l’aula.

"Non stiamo ad assecondare una mozione di fiducia al sindaco su una ricostruzione faziosa e fantasiosa di ciò che non ha fatto sulla sicurezza", ha commentato il capogruppo FdI Andrea Poggianti.

Dopo la discussione delle delibere, è cominciata l’illustrazione delle Mozioni: “Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a attivazione del Comune di Empoli nei confronti della Regione Toscana affinché venga realizzato anche nella nostra regione un centro di permanenza per i rimpatri”. È stata rinviata.

“Mozione presentata dal gruppo consiliare "Fratelli d'Italia - Centrodestra per Empoli" relativa a progetto "Mille occhi sulla città", è stata respinta. La “Mozione presentata dal gruppo consiliare Lega Salvini Empoli relativa a condanna degli atti terroristici di Hamas e sostegno ad Israele ed al popolo israeliano”, è stata rinviata.

La seduta si è conclusa con il rinvio dell’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare Buongiorno Empoli - Fabricacomune relativo a istituzione Giorno del Ricordo delle vittime in Africa, in Libia, Eritrea, Etiopia, Somalia, nei 70 anni di occupazione coloniale italiana e l’illustrazione e votazione dell’ordine del giorno presentato dalla sindaca di Empoli sulla sicurezza urbana e la necessità di potenziamento degli organici delle forze dell'ordine operanti sul territorio comunale.